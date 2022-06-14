Диетолог объяснила, почему вредно смотреть в телефон во время приема пищи

«Отвлечение на гаджеты во время приема пищи снижает скорость метаболизма, что приводит к медленному перевариванию пищи и замедлению сжигания жира», — говорит эксперт.

Многие из нас, чтобы не терять время даром, любят во время обеда или ужина прямо за столом в одной руке держать ложку, а второй мониторить ленту новостей в смартфоне, отвечать на сообщения, смотреть фильм или вообще с кем-то общаться по видео-связи. Диетолог утверждает, что это крайне негативно сказывается на пищеварении и на здоровье в целом.Когда ваше внимание занято чем-то еще, кроме приема пищи, вы можете не уловить чувство насыщения. Внимание буквально перемещается из тарелки в телефон, поглощение пищи происходит механически. В результате такого переключения внимания можно, не заметив того, съесть гораздо больше, чем вам нужно.А переедание — это всегда избыточные калории. Это прямой путь к набору лишнего веса и ожирению.Естественно, что ни о каком удовольствии от еды в таком случае не может быть и речи. Вкус пищи практически не ощущается. Ведущими в этот момент становятся совершенно другие рецепторы, как правило, зрительные.Если у вас есть привычка садиться за стол с телефоном, постарайтесь от нее избавиться, как от одной из самых вредных.