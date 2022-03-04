Нутрициолог предупредила о скрытых рисках детских продуктов

«Детское. Для малышей. Здоровое… — все эти слова на упаковке говорят родителям „бери, оно полезно и безопасно“. Но не всё детское одинаково полезно», — предупреждается специалист.

Среди родителей все большую популярность набирают продукты питания с отметкой «для детей» на упаковке. Многие приобретают такие товары, даже не обращая внимание на их состав.Она подчеркнула, что перед покупкой подобных продуктов следует тщательно изучить, что входит в их состав. Так, часто они содержат много сахара, что нивелирует пользу добавленных витаминов и минералов.Помимо этого, эксперт обозначила: в качестве регулярного перекуса для детей неподходящими вариантами считаются питьевые каши, особенно на ночь и ночью. Не существует также и специального детского печенья без сахара. Для того, чтобы скрыть его в составе, производители часто обозначают присутствие подсластителя в виде «концентрата сока», который по своей сути является сахаром.По словам нутрициолога, наилучшим перекусом для ребенка являются овощи, фрукты, цельные злаки (в том числе хлопья и хлеб из цельного зерна), белок.Если есть желание добавить в рацион ребенка готовую продукцию или потребность в перекусе застала врасплох, необходимо тщательно изучать состав товаров и покупать те из них, при производстве которых не использовался подсластитель в любых его интерпретациях.