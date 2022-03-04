Что делать при резко подскочившем давлении: объясняет кардиолог Кореневич

«Многие люди боятся, что давление подскочило до 180/100 и все, сейчас будет инфаркт или инсульт. Ничего подобного», - сказала кардиолог.

«Никуда не надо торопиться. Гипертоники пьют базовую терапию, которая им назначена, и ложатся в кровать», - заметила по этому поводу эксперт.

«Небольшое количество крепкого алкоголя в экстренной ситуации тоже можно использовать. Как кардиолог считаю, что ничего страшного: 50-100 граммов в ситуации, когда надо успокоиться, не повредят», - поделилась врач.