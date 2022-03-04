Что делать при резко подскочившем давлении: объясняет кардиолог Кореневич
По словам кардиолога Анны Кореневич, главное, что нужно сделать в случае резко подскочившего давления – это успокоиться.
Делясь рекомендациями о тех действиях, которые следует предпринять при резко подскочившем давлении, Анна Кореневич подчеркнула, что подобных изменений АД бояться не следует – инфарктом или инсультом они не грозят. Чем спокойнее человек отреагирует на это, тем лучше.
«Многие люди боятся, что давление подскочило до 180/100 и все, сейчас будет инфаркт или инсульт. Ничего подобного», - сказала кардиолог.
Врач констатировала, что при резком подъеме давления у гипертоников добавиться сразу существенного его понижения нельзя, оно должно быть плавным. Поэтому не следует паниковать и суетиться.
«Никуда не надо торопиться. Гипертоники пьют базовую терапию, которая им назначена, и ложатся в кровать», - заметила по этому поводу эксперт.
Кореневич добавила, что с позиции кардиологии высокое давление опасно, когда оно является хроническим состоянием. Резкие колебания обычно являются следствием психоэмоционального напряжения, и потому именно спокойствие является лучшим «лекарством» от них.
Кардиолог пояснила, что способы успокоения для разных людей могут быть разными – кому-то помогает чашка чая, кому-то прием ванны или пробежка в парке, прослушивание приятной мелодии. Кореневич пояснила, что эффект расслабления может дать ванночка для ног или метод переключенного внимания – например, можно почитать книгу или посмотреть фильм.
«Небольшое количество крепкого алкоголя в экстренной ситуации тоже можно использовать. Как кардиолог считаю, что ничего страшного: 50-100 граммов в ситуации, когда надо успокоиться, не повредят», - поделилась врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая пища способна понижать высокое артериальное давление.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий