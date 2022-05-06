Кардиолог Кореневич: может ли случится инфаркт, если кровяное давление нормальное?

«инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении».

«У тех, кто не успевает, накапливаются эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи – все это в итоге выливается в соматические заболевания», - объяснила кардиолог.