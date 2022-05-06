Кардиолог Кореневич: может ли случится инфаркт, если кровяное давление нормальное?
Из интервью кардиолога Анны Кореневич следует, что даже нормальные показатели кровяного давления у человека не гарантируют того, что у него не случится инфаркт.
Отвечая на вопрос, может ли случится инфаркт, если артериальное давление является нормальным, кардиолог Кореневич заметила, что
«инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении».
В то же время изданию «Доктор Питер» медик рассказала, что в случае имеющейся гипертонии риск инфаркта для человека становится все же более существенным.
Кореневич добавила, что болезни сердца, включая пресловутые инфаркты, в значительной степени могут зависеть от психоэмоционального состояния человека. Стремительные изменения, происходящие в жизни, а также обилие информации влияют на то, что происходит накопление эмоциональных проблем. Таким проблемам особенно сильно подвержены люди, которые тяжело реагируют на происходящие перемены, не успевают приспособиться.
«У тех, кто не успевает, накапливаются эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи – все это в итоге выливается в соматические заболевания», - объяснила кардиолог.
Для сохранения сердечного здоровья медик рекомендует фильтровать и дозировать новости, а также следовать проверенным здоровым привычкам – получать достаточно сна и здоровой пищи, много двигаться и заниматься спортом, проходить диспансеризацию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды физической активности снижают высокое давление особенно эффективно.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий