Повышенное давление: определенный тип пищи может понижать его на 24 часа
Достаточно быстрому снижению уровня холестерина способствует определенный тип пищи, содержащей диетические нитраты.
Исследования показали, что растительные продукты, содержащие органические нитраты, могут снижать кровяное давление как сразу, так и в долгосрочной перспективе.
«Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление одной-двух порций овощей, богатых нитратами, может снизить гипертонию на срок до 24 часов», - сообщает Medical News Today:
Нитраты являются сосудорасширяющими веществами. Благодаря тому, что они расширяют кровеносные сосуды, улучшается кровоток, и сердечная мышца получает больше крови, богатой кислородом. Нитраты также расслабляют вены, тем самым облегчая нагрузку на сердце, когда кровь возвращается к сердцу из рук и ног. Авторами исследования, опубликованного в AHA Journals, был сделан вывод, что систематическое получение диетических нитратов помогает снижать показания артериального давления у пациентов с гипертонией. Также ученые напомнили, что их высоким содержанием отличается традиционная японская кухня – в ней значительно больше диетических нитратов, чем в европейской. В свою очередь, жителям Японии свойственна солидная продолжительность жизни и низкий уровень сердечных заболеваний.
Нитратные продукты, которые следует добавлять в рацион, включают
- Ягоды.
- Бананы.
- Свекла.
- Темный шоколад.
- Арбуз.
- Киви.
- Овес.
- Чеснок.
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