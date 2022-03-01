Повышенное давление: определенный тип пищи может понижать его на 24 часа

«Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление одной-двух порций овощей, богатых нитратами, может снизить гипертонию на срок до 24 часов», - сообщает Medical News Today:

Ягоды.

Бананы.

Свекла.

Темный шоколад.

Арбуз.

Киви.

Овес.

Чеснок.