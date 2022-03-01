Повышенное давление: определенный тип пищи может понижать его на 24 часа

60 Фото: pixabay.com
свекольный салат

Достаточно быстрому снижению уровня холестерина способствует определенный тип пищи, содержащей диетические нитраты.

Исследования показали, что растительные продукты, содержащие органические нитраты, могут снижать кровяное давление как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

«Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление одной-двух порций овощей, богатых нитратами, может снизить гипертонию на срок до 24 часов», - сообщает Medical News Today:

Нитраты являются сосудорасширяющими веществами. Благодаря тому, что они расширяют кровеносные сосуды, улучшается кровоток, и сердечная мышца получает больше крови, богатой кислородом. Нитраты также расслабляют вены, тем самым облегчая нагрузку на сердце, когда кровь возвращается к сердцу из рук и ног. Авторами исследования, опубликованного в AHA Journals, был сделан вывод, что систематическое получение диетических нитратов помогает снижать показания артериального давления у пациентов с гипертонией. Также ученые напомнили, что их высоким содержанием отличается традиционная японская кухня – в ней значительно больше диетических нитратов, чем в европейской. В свою очередь, жителям Японии свойственна солидная продолжительность жизни и низкий уровень сердечных заболеваний.

Нитратные продукты, которые следует добавлять в рацион, включают
  • Ягоды.
  • Бананы.
  • Свекла.
  • Темный шоколад.
  • Арбуз.
  • Киви.
  • Овес.
  • Чеснок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ромашковый чай эффективен в борьбе с высоким холестерином.
Теги : снижение артериального давления, полезные продукты, борьба с гипертонией