Шаг за шагом: как прийти к здоровому питанию?
Эксперты Центра молекулярной диагностики рассказали, как постепенно приобщиться к построению здорового рациона.
Часто, когда человек сталкивается с трудностями, вопрос правильного питания не кажется актуальным. Однако, по словам специалистов, именно в такой период крайне важно следить за своим меню.
Они подчеркнули, что еда, которой человек наполняет свой организм, может раскрыть, как лучшие его свойства (противостояние стрессу и инфекциям), так и худшие.
«С неправильным питанием и лишним весом связано развитие сахарного диабета II типа, болезней сердца, артериальной гипертензии, хронической болезни почек и некоторых видов рака», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы укрепить свой организм в период стресса, внедрять в свою жизнь принципы правильного питания следует постепенно, без больших временных затрат и приготовления сложных блюд.
1. Основным правилом построения рациона должно стать разнообразие продуктов с превалирующим количеством растительной пищи.
2. Целонозерновые продукты, хлебобулочные и макаронные изделия, рис, картофель можно есть несколько раз в день.
3. В день употреблять не менее 400 г овощей.
4. Отслеживать индекс массы тела, его нормальные пределы варьируются от 18,5 до 25. Для расчета массу тела в килограммах необходимо разделить рост в метрах, возведенный во вторую степень.
5. Жиры должны составлять 15-30% рациона, причем большая их часть — ненасыщенные (мясо, птица, яйца, молочные продукты, кокс и масло какао-бобов).
6. Жирное мясо следует заменить бобовыми, рыбой, птицей.
7. Молочные продукты не должны иметь высокие показатели жира и содержания соли.
8. Необходимо обеспечить минимальное количество сахара в еде и напитках.
9. Суточная норма соли не должна превышать 5 г (одну чайную ложку).
10. Чем меньше алкоголя — тем лучше.
11. Безопасными способами обработки пищи считаются приготовление на пару, запекание и варка.
Центр молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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