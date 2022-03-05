Шаг за шагом: как прийти к здоровому питанию?

«С неправильным питанием и лишним весом связано развитие сахарного диабета II типа, болезней сердца, артериальной гипертензии, хронической болезни почек и некоторых видов рака», — говорится в сообщении.

1. Основным правилом построения рациона должно стать разнообразие продуктов с превалирующим количеством растительной пищи.

2. Целонозерновые продукты, хлебобулочные и макаронные изделия, рис, картофель можно есть несколько раз в день.

3. В день употреблять не менее 400 г овощей.

4. Отслеживать индекс массы тела, его нормальные пределы варьируются от 18,5 до 25. Для расчета массу тела в килограммах необходимо разделить рост в метрах, возведенный во вторую степень.

5. Жиры должны составлять 15-30% рациона, причем большая их часть — ненасыщенные (мясо, птица, яйца, молочные продукты, кокс и масло какао-бобов).

6. Жирное мясо следует заменить бобовыми, рыбой, птицей.

7. Молочные продукты не должны иметь высокие показатели жира и содержания соли.

8. Необходимо обеспечить минимальное количество сахара в еде и напитках.

9. Суточная норма соли не должна превышать 5 г (одну чайную ложку).

10. Чем меньше алкоголя — тем лучше.

11. Безопасными способами обработки пищи считаются приготовление на пару, запекание и варка.

Часто, когда человек сталкивается с трудностями, вопрос правильного питания не кажется актуальным. Однако, по словам специалистов, именно в такой период крайне важно следить за своим меню.Они подчеркнули, что еда, которой человек наполняет свой организм, может раскрыть, как лучшие его свойства (противостояние стрессу и инфекциям), так и худшие.Для того, чтобы укрепить свой организм в период стресса, внедрять в свою жизнь принципы правильного питания следует постепенно, без больших временных затрат и приготовления сложных блюд.