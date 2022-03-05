Рак: признаки в ногах, вызываемые давлением опухоли на мозг
Некоторые ощущения в ногах могут говорить о наличии опухоли, давящей на мозг, головной или спинной.
Все большее число людей выживает после рака благодаря эффективным методам лечения, но все же злокачественное заболевание еще не побеждено. Стадия, когда обнаруживается рак, сильно влияет на результаты терапии и выживание пациентов. Однако, к сожалению, симптомы не всегда ясны. Вдобавок возникают опасения, что пандемия усугубила проблему диагностики раковых заболеваний, перегрузив медицинские службы и вызвав серьезные задержки с направлением к специалистам. Эксперты предупреждают, что это может привести к обнаружению тысяч случаев рака на поздних стадиях, когда опухоли распространяются на соседние органы и плохо поддаются лечению.
Опухоли представляют собой скопления ткани, образуемые клетками, которые быстро и неконтролируемо размножаются. Вначале такое новообразование является локализованным, но затем распространяется в теле через метастазы. Возникающие при этом симптомы не всегда дают явное представление о том, какой орган поражен.
«Опухоли, которые давят на головной и спинной мозг, например, могут иногда вызывать определенные симптомы в ногах. Поскольку мозг контролирует чувствительность в теле, давление опухоли на него может привести к онемению и покалыванию в конечностях. Таким образом, признаками опухоли, сдавливающей головной или спинной мозг, может быть онемение ступней или пальцев ног», - констатируют ученые.
Специалисты напоминают, что мозг отвечает за все сенсорные ощущения в теле. По словам медиков, интенсивность онемения или покалывания в ногах зависит от расположения опухоли в спинном или головном мозге и силы ее давления. Кроме того, когда рак поражает головной или спинной мозг, люди могут испытывать трудности с мышлением, проблемы с балансом тела и равновесием, ухудшение зрения.
Общими признаками рака являются необъяснимая потеря веса и усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком рака груди может быть неприятное ощущение в подмышке.
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