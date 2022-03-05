Рак: признаки в ногах, вызываемые давлением опухоли на мозг

«Опухоли, которые давят на головной и спинной мозг, например, могут иногда вызывать определенные симптомы в ногах. Поскольку мозг контролирует чувствительность в теле, давление опухоли на него может привести к онемению и покалыванию в конечностях. Таким образом, признаками опухоли, сдавливающей головной или спинной мозг, может быть онемение ступней или пальцев ног», - констатируют ученые.

Все большее число людей выживает после рака благодаря эффективным методам лечения, но все же злокачественное заболевание еще не побеждено. Стадия, когда обнаруживается рак, сильно влияет на результаты терапии и выживание пациентов. Однако, к сожалению, симптомы не всегда ясны. Вдобавок возникают опасения, что пандемия усугубила проблему диагностики раковых заболеваний, перегрузив медицинские службы и вызвав серьезные задержки с направлением к специалистам. Эксперты предупреждают, что это может привести к обнаружению тысяч случаев рака на поздних стадиях, когда опухоли распространяются на соседние органы и плохо поддаются лечению.Опухоли представляют собой скопления ткани, образуемые клетками, которые быстро и неконтролируемо размножаются. Вначале такое новообразование является локализованным, но затем распространяется в теле через метастазы. Возникающие при этом симптомы не всегда дают явное представление о том, какой орган поражен.Специалисты напоминают, что мозг отвечает за все сенсорные ощущения в теле. По словам медиков, интенсивность онемения или покалывания в ногах зависит от расположения опухоли в спинном или головном мозге и силы ее давления. Кроме того, когда рак поражает головной или спинной мозг, люди могут испытывать трудности с мышлением, проблемы с балансом тела и равновесием, ухудшение зрения.Общими признаками рака являются необъяснимая потеря веса и усталость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком рака груди может быть неприятное ощущение в подмышке