Охрипший голос: проблемы со здоровьем, которые могут быть причиной
Иногда охриплость голоса может быть признаком очень серьезного заболевания – например, такого как рак.
Охрипший голос является распространенным нарушением, обычно не вызывающим серьезного беспокойства. Между тем, медики советуют не относиться к этому изменению легкомысленно – в некоторых случаях его причиной становятся опасные проблемы со здоровьем.
Паралич голосовых связок. Он вызывается нарушенной проводимостью нервных импульсов к гортани, и провоцировать такое нарушение могут опухоли, травмы, повреждение нерва. Охрипший голос является симптомом паралича голосовых связок наряду с другими признаками, такими как неспособность говорить (в голос), одышка, ощущение удушья.
Ларингит. Охриплость также может быть следствием воспаления гортани. Возбудителями ларингита являются разные бактерии и вирусы.
Поражения голосовых связок. Травмы или инфекции голосовых связок могут привести к образованию поражений. При этом могут возникать образования в виде узелков, кист или полипов.
Кровоизлияние в голосовые складки. Еще одна возможная причина охрипшего голоса – это разрыв кровеносного сосуда в голосовых складках, который может быть следствием крика, агрессивного пения, чихания, кашля. Помимо охриплости возникают также боли, дискомфорт.
Рак гортани. Если возникшая в голосе хрипотца становится постоянным явлением, идите к врачу. Особенно если при этом также возникает кашель. Среди факторов, которые увеличивают риск заболеть раком гортани, врачи выделяют курение, употребление алкоголя и горячих напитков, нездоровое питание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае растущей опухоли мозга определенные симптомы могут возникать в ногах.
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