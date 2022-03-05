Дефицит витамина B12: обращайте внимание на четыре симптома рта и губ

«Потрескавшиеся губы являются распространенным симптомом дефицита витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты (витамина B9), рибофлавина (витамина B2), витаминов B6 и B12», - напоминают врачи.

B12 – это витамин, необходимый для того, чтобы организм работал на полную мощность: он помогает вырабатывать эритроциты и поддерживает эффективную работу нервной системы. При его дефиците развивают неврологические и психические проблемы, от умеренно выраженных до тяжелых: возможны плохое настроение, раздражительность и склонность к депрессивным состояниям, неприятные телесные ощущения (парестезия), обострение шизофрении.В свою очередь, исследования показывают, что симптомы дефицита витамина B12 могут возникать в виде пероральных проявлений – это означает, что нужно с повышенным вниманием относиться к изменениям в состоянии губ и полости рта.Избыточная сухость, покраснение и растрескивание губ являются одним из внешних признаков этой проблемы.Обращайте внимание, как выглядит ваш язык. Необычно красный и гладкий, без сосочков, болезненный – таким он может быть при дефиците витамина В12.Подверженность им – еще один признак проблемы.Болезненное воспаление в уголках рта может дополняться трещинами, распуханием губ – это может происходить на одной или сразу с обеих сторон рта. Также возможно появление на губах миниатюрных кровоточащих волдырей. Все это не только имеет неэстетичный вид, но и повышает риск инфекций, способных проникнуть через поврежденную поверхность губ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, к каким проблемам может приводить самостоятельная чистка ушей.