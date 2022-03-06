Рак пищевода: врачи говорят о «своеобразном ощущении» как его симптоме

Курение.

Злоупотребление алкоголем.

Хроническая изжога или кислотный рефлюкс.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Ахалазия (редкое заболевание мышц нижнего отдела пищевода).

«К наиболее частым симптомам рака пищевода относится затрудненное глотание, сопровождаемое ощущением застрявшей в горле пищи. У некоторых больных также происходит поперхивание пищей. С течением времени эти симптомы постепенно ухудшаются, поскольку пищевод сужается из-за растущего рака – например, при глотании может усиливаться боль», - предупреждают врачи.

Трудности с глотанием.

Общее ощущение нездоровья.

Боль в груди.

Потеря веса.

Рвота кровью.

Постоянный кашель (покашливание).

Хриплый голос.

Кислотный рефлюкс.