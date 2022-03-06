Рак пищевода: врачи говорят о «своеобразном ощущении» как его симптоме

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рак пищевода

При развитии рака пищевода может возникать «своеобразное ощущение», напоминающее застрявшую в горле пищу.

Рак пищевода является злокачественным образованием, которое может возникать в любом месте этого органа, соединяющего рот с желудком. Насколько серьезен рак пищевода, зависит от того, где именно располагается опухоль, насколько она велика и успела ли распространиться.

Также врачи отмечают, что существуют факторы, которые увеличивают риск возникновения этого заболевания. В их числе
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Хроническая изжога или кислотный рефлюкс.
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
  • Ахалазия (редкое заболевание мышц нижнего отдела пищевода).
Говоря о том, какими симптомами может проявляться рак пищевода, ученые из Медицинской школы Джонса Хопкинса советуют обращать внимание на «своеобразное ощущение».

«К наиболее частым симптомам рака пищевода относится затрудненное глотание, сопровождаемое ощущением застрявшей в горле пищи. У некоторых больных также происходит поперхивание пищей. С течением времени эти симптомы постепенно ухудшаются, поскольку пищевод сужается из-за растущего рака – например, при глотании может усиливаться боль», - предупреждают врачи.

Другие возможные симптомы заболевания, на которые они советуют обращать внимание, включают
  • Трудности с глотанием.
  • Общее ощущение нездоровья.
  • Боль в груди.
  • Потеря веса.
  • Рвота кровью.
  • Постоянный кашель (покашливание).
  • Хриплый голос.
  • Кислотный рефлюкс.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за охрипшим голосом.

Школа медицины Джонса Хопкинса (John Hopkins Medicine)

Здоровье

медицинское учебно-исследовательское подразделение Университета Джонса Хопкинса., США

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