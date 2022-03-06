Рак пищевода: врачи говорят о «своеобразном ощущении» как его симптоме
При развитии рака пищевода может возникать «своеобразное ощущение», напоминающее застрявшую в горле пищу.
Рак пищевода является злокачественным образованием, которое может возникать в любом месте этого органа, соединяющего рот с желудком. Насколько серьезен рак пищевода, зависит от того, где именно располагается опухоль, насколько она велика и успела ли распространиться.
Также врачи отмечают, что существуют факторы, которые увеличивают риск возникновения этого заболевания. В их числе
- Курение.
- Злоупотребление алкоголем.
- Хроническая изжога или кислотный рефлюкс.
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
- Ахалазия (редкое заболевание мышц нижнего отдела пищевода).
«К наиболее частым симптомам рака пищевода относится затрудненное глотание, сопровождаемое ощущением застрявшей в горле пищи. У некоторых больных также происходит поперхивание пищей. С течением времени эти симптомы постепенно ухудшаются, поскольку пищевод сужается из-за растущего рака – например, при глотании может усиливаться боль», - предупреждают врачи.
Другие возможные симптомы заболевания, на которые они советуют обращать внимание, включают
- Трудности с глотанием.
- Общее ощущение нездоровья.
- Боль в груди.
- Потеря веса.
- Рвота кровью.
- Постоянный кашель (покашливание).
- Хриплый голос.
- Кислотный рефлюкс.
Школа медицины Джонса Хопкинса (John Hopkins Medicine)
Здоровье
медицинское учебно-исследовательское подразделение Университета Джонса Хопкинса., США
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