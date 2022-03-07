Оптимизм способствует здоровому старению

«Это исследование проверяет, справляются ли более оптимистичные люди с ежедневным стрессом конструктивнее», - рассказывает Левина Ли, клинический психолог в Национальном центре посттравматического стрессового расстройства в Бостоне, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета.

Оптимизм может быть фактором здорового старения. Появляется все больше данных, подтверждающих эту связь. Новое исследование показало, что более или менее оптимистичный настрой не влияет на эмоциональные реакции на стресс у мужчин или восстановление после него. Однако оптимизм, по-видимому, способствует эмоциональному благополучию, ограничивая частоту стрессовых ситуаций у пожилых мужчин или изменяя их интерпретацию таких ситуаций как стрессовых.Ученые наблюдали за 233 пожилыми мужчинами. В начале исследования они заполнили анкету, позволяющую оценить уровень их оптимизма. 14 лет спустя исследователи обнаружили, что более оптимистичные мужчины реже находились в негативном настроении. Они также сообщили о меньшем количестве стрессоров, что не было связано с их более позитивным настроением, но объясняло более низкий уровень негативного настроения.Хотя исследования поддерживает идею оптимизма как фактора, способствующего здоровью и долголетию, о лежащих в основе связи механизмах мало что известно.Ранее специалисты назвали фактор, который увеличивает риск инсульта в четыре раза