Менструальные чаши: как ими пользоваться, плюсы и минусы

Что такое менструальные чаши

Плюсы менструальных чаш

Другие минусы менструальных чаш

Нужно приспособиться, чтобы правильно ее устанавливать и не допускать протечек при извлечении и ношении. Некоторые девушки жалуются, что так и не приспособились

Возможно чувство инородного тела, могут быть неприятные ощущения. По отзывам, у некоторых это чувство перекрывало все плюсы (обычно не угадывают с размером)

Есть противопоказания: выпадение матки, острые мочеполовые инфекции, опухоли

Может быть аллергия

- Я рекомендую женщинам попробовать использовать менструальную чашу. Не отказывайтесь сразу от прокладок, просто используйте ее, когда находитесь дома. Возможно, это именно то, что вам нужно. У меня есть несколько пациенток, которые пользуются менструальными чашами не первый год и очень довольны. Аллергия на магазинные прокладки и тампоны - не редкость, вы удивитесь, если узнаете, сколько женщин до сих пор пользуются марлей и ватой, поэтому для них чаши стали настоящим открытием. Отмечу, что в западных странах менструальные чаши используются довольно давно, это не новинка. Также обратите внимание, что чаши бывают разных размеров и даже жесткости, поэтому ищите свою, - рассказала врач-гинеколог Елена Петровская.