Менструальные чаши: как ими пользоваться, плюсы и минусы
Нынешнее поколение девушек уже и не знает, как можно жить без привычных современных прокладок и тампонов. Их мамы хорошо помнят, что месячные иногда превращались в целый квест по добыванию и иногда стирке того, что сейчас можно называть прокладками с большой натяжкой.
Теперь все больше россиянок задумывается, не перейти ли на такое средство гигиены, как менструальные чаши. Medikforum разбирался, какие у них преимущества и недостатки.
Что такое менструальные чашиМенструальные чаши делают из силикона. Представляет собой собственно чашу или капу с хвостиком, а иногда с колечком. Устанавливается на шейке матки и собирает все выделения, потом извлекается и моется, то есть по мере заполнения чашу нужно вытаскивать и опустошать.
Понятно, что руки следуют тщательно вымыть с мылом, прежде чем совершать все эти действия. Саму чашу тоже. Некоторые медики рекомендуют ее стерилизовать, хотя бы время от времени. Обрабатывать чашу следует мягким средством, порошки и антисептики точно не подойдут.
Все это можно отнести к минусам использования данного средства. Многие дамы сразу представляют, как они все это будут проделывать в туалете на работе или в поездке. В любом случае, настоятельно рекомендуем потренироваться дома.
Плюсы менструальных чашВо-первых, это существенная экономия, если вы приспособитесь: одну чашу можно использовать несколько лет. Во-вторых, это экологично, ведь все знают, какой вред природе наносят использованные прокладки (как и памперсы, не будем в это углубляться). Можно прикупить пару менструальных чаш, чтобы их менять. В-третьих, это может быть удобнее прокладок и тампонов, которые могут вызывать аллергию и разные неприятности.
Другие минусы менструальных чаш
- Нужно приспособиться, чтобы правильно ее устанавливать и не допускать протечек при извлечении и ношении. Некоторые девушки жалуются, что так и не приспособились
- Возможно чувство инородного тела, могут быть неприятные ощущения. По отзывам, у некоторых это чувство перекрывало все плюсы (обычно не угадывают с размером)
- Есть противопоказания: выпадение матки, острые мочеполовые инфекции, опухоли
- Может быть аллергия
- Я рекомендую женщинам попробовать использовать менструальную чашу. Не отказывайтесь сразу от прокладок, просто используйте ее, когда находитесь дома. Возможно, это именно то, что вам нужно. У меня есть несколько пациенток, которые пользуются менструальными чашами не первый год и очень довольны. Аллергия на магазинные прокладки и тампоны - не редкость, вы удивитесь, если узнаете, сколько женщин до сих пор пользуются марлей и ватой, поэтому для них чаши стали настоящим открытием. Отмечу, что в западных странах менструальные чаши используются довольно давно, это не новинка. Также обратите внимание, что чаши бывают разных размеров и даже жесткости, поэтому ищите свою, - рассказала врач-гинеколог Елена Петровская.
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