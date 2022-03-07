Врач рассказала, как защитить ребенка от опрелостей

раздражений и повреждений;

контакта кожи с кожей в складках;

контакта с калом и мочой;

гигиена: помыть, просушить, обеспечить чистые пелёнки и подгузники.

«В запущенных случаях, когда сильное воспаление и инфекция набрала обороты, можно использовать гормон слабой активности, противогрибковые и антибактериальные препараты местно», — рекомендует педиатр.

Перед применением необходима очная консультация врача!

Прежде всего, специалист подчеркнула, что опрелости не являются аллергической реакцией, а их появление не требует ограничений в питании, как мамы, так и ребенка.Такое явление у детей представляет собой раздражение и повреждение кожи факторами местного воздействия, её мацерация и присоединение вторичной инфекции (условно-патогеннная флора — грибки и бактерии).Поэтому эффективными способами профилактики появления опрелостей вступает защита кожи от:Также, для препятствования образования опрелостей под подгузник рекомендуется наносить крем, в составе которого есть цинк и пантенол.При этом важно не забывать и о базовой гигиене ребенка.