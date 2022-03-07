Врач рассказала, как защитить ребенка от опрелостей
Педиатр Юлия Бунина перечислила факторы, провоцирующие появление опрелостей у детей и рассказала, как с ними бороться.
Прежде всего, специалист подчеркнула, что опрелости не являются аллергической реакцией, а их появление не требует ограничений в питании, как мамы, так и ребенка.
Такое явление у детей представляет собой раздражение и повреждение кожи факторами местного воздействия, её мацерация и присоединение вторичной инфекции (условно-патогеннная флора — грибки и бактерии).
Поэтому эффективными способами профилактики появления опрелостей вступает защита кожи от:
- раздражений и повреждений;
- контакта кожи с кожей в складках;
- контакта с калом и мочой;
- гигиена: помыть, просушить, обеспечить чистые пелёнки и подгузники.
Также, для препятствования образования опрелостей под подгузник рекомендуется наносить крем, в составе которого есть цинк и пантенол.
«В запущенных случаях, когда сильное воспаление и инфекция набрала обороты, можно использовать гормон слабой активности, противогрибковые и антибактериальные препараты местно», — рекомендует педиатр.
При этом важно не забывать и о базовой гигиене ребенка.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
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