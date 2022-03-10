Корочки на голове ребенка: врач назвала причину и способы борьбы
Педиатр Юлия Бунина объяснила появление корочек на голове у ребенка.
По словам специалиста, шелушение, корочки, краснота на лице и в складках у детей часто вызывают у родителей подозрение на аллергию или инфекцию. Однако, все это проявление себорейного дерматита. Для постановки диагноза достаточно осмотра дерматолога.
Точные причины появления такого типа дерматита пока не известны. Есть гипотезы о том, что к этому причастны нарушение баланса микрофлоры кожи с преобладанием грибков, а также возможные нарушения в работе сальных желез.
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«Себорейный дерматит у младенцев — часто встречающееся заболевание. В легкой форме (молочные корочки) — это даже вариант нормы», — говорит врач.
При этом, недуг не имеет никакой связи с аллергией, регулярно рецидивирует, однако часто проходит уже ко второму году жизни ребенка.
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Чешуйки при себорейном дерматите на ощупь жирные, иногда имеют желтоватый оттенок.
В качестве лечения, педиатр рекомендует придерживаться следующей стратегии:
- убрать корочки: предварительно размягчить их детским маслом в течение 2-3 часов, а затем смыть детским мылом или шампунем и вычесав;
- увлажнять кожу с помощью эмолентов;
- на складки наносить препараты с цинком;
- иногда, по назначению дерматолога применяются специальные шампуни.
В случае острого воспаления врач также может назначить применение глюкокортикоидов.
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
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