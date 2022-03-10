Корочки на голове ребенка: врач назвала причину и способы борьбы

«Себорейный дерматит у младенцев — часто встречающееся заболевание. В легкой форме (молочные корочки) — это даже вариант нормы», — говорит врач.

убрать корочки: предварительно размягчить их детским маслом в течение 2-3 часов, а затем смыть детским мылом или шампунем и вычесав;

увлажнять кожу с помощью эмолентов;

на складки наносить препараты с цинком;

иногда, по назначению дерматолога применяются специальные шампуни.

По словам специалиста, шелушение, корочки, краснота на лице и в складках у детей часто вызывают у родителей подозрение на аллергию или инфекцию. Однако, все это проявление себорейного дерматита. Для постановки диагноза достаточно осмотра дерматолога.Точные причины появления такого типа дерматита пока не известны. Есть гипотезы о том, что к этому причастны нарушение баланса микрофлоры кожи с преобладанием грибков, а также возможные нарушения в работе сальных желез.При этом, недуг не имеет никакой связи с аллергией, регулярно рецидивирует, однако часто проходит уже ко второму году жизни ребенка.Чешуйки при себорейном дерматите на ощупь жирные, иногда имеют желтоватый оттенок.В качестве лечения, педиатр рекомендует придерживаться следующей стратегии:В случае острого воспаления врач также может назначить применение глюкокортикоидов.