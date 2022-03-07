Дефицит витаминов: опасное состояние, которое вызывается недостатком витамина С

«Цинга – это состояние, которое развивается у человека, когда он не может получать достаточного количества витамина С вместе с пищей. До изобретения холодильника от цинги страдали люди, для которых были недоступны свежие фрукты и овощи», - объясняют медики.

Усталость.

Кровоточивость десен.

Медленно заживающие раны.

Одышка.

Потенциально фатальные проблемы с сердцем.