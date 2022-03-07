Дефицит витаминов: опасное состояние, которое вызывается недостатком витамина С

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апельсин очищается руками

По словам специалистов, дефицит любого витамина в конечном итоге вызывает у человека негативные симптомы, и некоторые из них могут быть более драматичными и тяжелыми.

Когда обсуждается дефицит витаминов, который может возникать в организме зимой, часто подразумевается недостаток витамина D. Однако, хотя и редко, у человека также может возникнуть дефицит витамина С. Этот витамин содержится в апельсинах, перце, клубнике, черной смородине, брокколи, картофеле и других продуктах. Заболеванием, которое может возникнуть в результате дефицита витамина, является цинга – столетия назад она была обычным явлением среди моряков. В 18 веке исследователь Джеймс Линд обнаружил в результате испытаний, что цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, можно использовать для лечения этого заболевания.

«Цинга – это состояние, которое развивается у человека, когда он не может получать достаточного количества витамина С вместе с пищей. До изобретения холодильника от цинги страдали люди, для которых были недоступны свежие фрукты и овощи», - объясняют медики.

В 2022 году люди все еще страдают от цинги, констатируют исследователи. Пациенты, страдающие цингой, могут испытывать ряд симптомов
  • Усталость.
  • Кровоточивость десен.
  • Медленно заживающие раны.
  • Одышка.
  • Потенциально фатальные проблемы с сердцем.
По данным Национальной служба здравоохранения (NHS), взрослым людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо 40 мг витамина С ежедневно. Восполнять его с помощью пищи нетрудно, но важно избегать передозировки этим витамином. Симптомы избытка витамина С в организме включают боль в животе, диарею, метеоризм.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит важнейшего витамина B12 проявляется определенными симптомами в полости рта.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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