Дефицит витаминов: опасное состояние, которое вызывается недостатком витамина С
По словам специалистов, дефицит любого витамина в конечном итоге вызывает у человека негативные симптомы, и некоторые из них могут быть более драматичными и тяжелыми.
Когда обсуждается дефицит витаминов, который может возникать в организме зимой, часто подразумевается недостаток витамина D. Однако, хотя и редко, у человека также может возникнуть дефицит витамина С. Этот витамин содержится в апельсинах, перце, клубнике, черной смородине, брокколи, картофеле и других продуктах. Заболеванием, которое может возникнуть в результате дефицита витамина, является цинга – столетия назад она была обычным явлением среди моряков. В 18 веке исследователь Джеймс Линд обнаружил в результате испытаний, что цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, можно использовать для лечения этого заболевания.
«Цинга – это состояние, которое развивается у человека, когда он не может получать достаточного количества витамина С вместе с пищей. До изобретения холодильника от цинги страдали люди, для которых были недоступны свежие фрукты и овощи», - объясняют медики.
В 2022 году люди все еще страдают от цинги, констатируют исследователи. Пациенты, страдающие цингой, могут испытывать ряд симптомов
- Усталость.
- Кровоточивость десен.
- Медленно заживающие раны.
- Одышка.
- Потенциально фатальные проблемы с сердцем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит важнейшего витамина B12 проявляется определенными симптомами в полости рта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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