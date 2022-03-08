Ученые обнаружили новые ранние признаки болезни Паркинсона

Ведущий автор исследования доктор Кристина Симонет, невролог из Лондонского университета королевы Марии, прокомментировала полученные результаты: «Это первое исследование, посвященное додиагностической фазе болезни Паркинсона среди разнообразного населения с высокой степенью социально-экономической депривации. Наши результаты выявили новые факторы риска и ранние симптомы: эпилепсию и потерю слуха».

Потеря слуха и эпилепсия сигналят о развитии болезни Паркинсона. Такие выводы продемонстрировало новое исследование Лондонского университета королевы Марии, опубликованное в журнале JAMA Neurology. В основе исследования лежат медицинские записи более миллиона человек из неблагополучного района Лондона за период с 1990 по 2018 год. На их основе ученые изучили ранние симптомы и факторы риска болезни Паркинсона.Они обнаружили, что известные симптомы, связанные с болезнью Паркинсона, включая тремор и проблемы с памятью, могут проявляться за десять и пять лет до постановки диагноза соответственно. Они также обнаружили два новых ранних признака болезни Паркинсона: эпилепсию и потерю слуха. Они смогли воспроизвести эти результаты, используя данные из британского биобанка.Ученые подчеркивают, это исследование подтверждает, что многие симптомы и ранние признаки болезни Паркинсона могут проявляться задолго до постановки диагноза.Ранее ученые рассказали, какая группа крови увеличивает риск тяжелого течения COVID-19