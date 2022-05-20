Болезнь Паркинсона можно обнаружить за пять лет до постановки диагноза

«Пациенты не всегда знают о немоторных симптомах, таких как запор, депрессия или эректильная дисфункция, которые являются обычными проявлениями болезни Паркинсона, — рассказывает Кристина Симонет, доктор медицинских наук, невролог и ведущий автор нового исследования ранних симптомов БП. — Поэтому они не сообщают об этих симптомах своему врачу».

Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее расстройство, поражающее нервную систему. На начальном этапе заболевание проходит незаметно, симптомы начинают появляться лишь при ухудшении стадии, что делает постановку диагноза и терапию сложными. Чаще всего болезнь Паркинсона связывают с тремором. Но этот двигательный симптом характерен для поздних стадий.Есть широкий спектр менее заметных симптомов, которые могут встречаться у пациентов с болезнью Паркинсона. Многие из них не связаны с движением, поэтому их не ассоциируют с нервным расстройством.Согласно исследованию Симонет, опубликованному в журнале JAMA Neurology, есть один немоторный симптом, который может проявиться за пять лет до постановки диагноза болезни Паркинсона. Речь идет о потере слуха.Симонет и ее команда проанализировали данные о здоровье более миллиона человек в Восточном Лондоне, Англия, и обнаружили, что некоторые из известных симптомов болезни Паркинсона проявлялись раньше, чем это предполагалось. Они заметили, что у пациентов с достаточно серьезной потерей слуха, требующей вмешательства специалиста, вероятность развития БП в следующие пять лет была выше, чем у пациентов без слуховых проблем.Ранее ученые нашли способ защиты от деменции