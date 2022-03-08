Врач-гастроэнтеролог Вялов: последствием ковида может стать язва желудка
По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, желудок может пострадать как от ковидного воспаления, так и в результате агрессивного воздействия лекарств.
В своем интервью врач напомнил, что при заражении коронавирусной инфекцией может пострадать практически любой орган. Говоря о том, что последствием ковида у переболевшего человека может стать язва желудка, Вялов уточнил, что
«в первую очередь такое осложнение может развиваться у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».
По словам Вялова, фермент ACE2, взаимодействующий с вирусом «короны», находится в том числе в желудке. Сцепляющийся с этим белком вирус может негативно воздействовать на органы пищеварительной системы, провоцируя воспаление их тканей и появление болезнетворных симптомов.
«Человек с гастритом может превратиться в человека с язвой из-за действия коронавируса», – предостерег врач.
Вялов добавил, что вероятность язвы желудка возрастает при COVID-19 также из-за его лечения. Например, противовоспалительные, противовирусные, жаропонижающие препараты могут обладать побочными эффектами, разрушительными в отношении слизистой желудка.
Медик предупредил, что в случае язвы желудка человек может не испытывать сильных болей – только некоторый дискомфорт после приема пищи.
«Когда мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве», - подсказал Вялов.
При регулярном возникновении подобного дискомфорта следует записаться на прием к врачу и рассказать об этом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно понять, грозит ли человеку рак поджелудочной железы.
Сергей Вялов
Здоровье
гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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