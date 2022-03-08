Врач-гастроэнтеролог Вялов: последствием ковида может стать язва желудка

«в первую очередь такое осложнение может развиваться у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».

«Человек с гастритом может превратиться в человека с язвой из-за действия коронавируса», – предостерег врач.

«Когда мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве», - подсказал Вялов.