Рак яичников: медики называют «частые ощущения», которые указывают на рост опухоли

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боль в животе у женщины

Частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать.

Рак яичников является одним из распространенных видов «женского» рака, который возникает когда клетки в яичниках начинают бесконтрольно размножаться. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), при заболевании им у женщин могут возникать «частые ощущения», с которыми они сталкиваются 12 или более раз в месяц.

Одно из таких ощущений – вздутие живота.

«Частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать. В случае рака это происходит из-за скопления жидкости внутри брюшной полости – асцита», - рассказали медики.

Другие ощущения, которые могут возникать в качестве симптомов рака яичников.
  • Отсутствие аппетита.
  • Быстро возникающее насыщение после еды.
  • Расстройство желудка.
  • Запор.
  • Боль в спине.
  • Усталость.
  • Слишком сильные или более частые позывы к мочеиспусканию.
«Эти симптомы являются очень распространенными, и могут вызываться многими состояниями. Однако важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если выяснится, что они вызваны раком, его обнаружение на ранней стадии повысит эффективность лечения».

Ранее портал MedikForum.ru писал о «своеобразном ощущении», которое может возникать как симптом рака пищевода.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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