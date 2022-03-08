Рак яичников: медики называют «частые ощущения», которые указывают на рост опухоли
Частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать.
Рак яичников является одним из распространенных видов «женского» рака, который возникает когда клетки в яичниках начинают бесконтрольно размножаться. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), при заболевании им у женщин могут возникать «частые ощущения», с которыми они сталкиваются 12 или более раз в месяц.
Одно из таких ощущений – вздутие живота.
«Частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать. В случае рака это происходит из-за скопления жидкости внутри брюшной полости – асцита», - рассказали медики.
Другие ощущения, которые могут возникать в качестве симптомов рака яичников.
- Отсутствие аппетита.
- Быстро возникающее насыщение после еды.
- Расстройство желудка.
- Запор.
- Боль в спине.
- Усталость.
- Слишком сильные или более частые позывы к мочеиспусканию.
«Эти симптомы являются очень распространенными, и могут вызываться многими состояниями. Однако важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если выяснится, что они вызваны раком, его обнаружение на ранней стадии повысит эффективность лечения».
Ранее портал MedikForum.ru писал о «своеобразном ощущении», которое может возникать как симптом рака пищевода.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий