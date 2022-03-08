Рак яичников: медики называют «частые ощущения», которые указывают на рост опухоли

«Частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать. В случае рака это происходит из-за скопления жидкости внутри брюшной полости – асцита», - рассказали медики.

Отсутствие аппетита.

Быстро возникающее насыщение после еды.

Расстройство желудка.

Запор.

Боль в спине.

Усталость.

Слишком сильные или более частые позывы к мочеиспусканию.

«Эти симптомы являются очень распространенными, и могут вызываться многими состояниями. Однако важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если выяснится, что они вызваны раком, его обнаружение на ранней стадии повысит эффективность лечения».