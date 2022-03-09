Симптомы рака: «частые» ощущения, предупреждающие о росте опухоли внутри тела

Вздутие живота

«Без скринингового теста на рак яичников путь женщины к диагнозу является ключом к ее выживанию».

Постоянное вздутие живота – не вздутие живота, которое приходит и уходит

Быстрое чувство насыщения и/или потеря аппетита

Боль в области таза или живота (в области живота и ниже)

Мочевые симптомы (потребность в мочеиспускании более срочно или чаще, чем обычно)