Симптомы рака: «частые» ощущения, предупреждающие о росте опухоли внутри тела
Национальная служба здравоохранения предупредила о симптомах рака яичников, которые возникают «примерно 12 или более раз в месяц». Очень частое вздутие живота является одним из возможных признаков рака яичников, который нельзя игнорировать.
Вздутие животаДоктор Лаура Мартин подтвердила, что вздутие живота — это «ощущение полноты или стеснения вокруг живота». Вздутие живота также может привести к вздутию живота; когда это рак, это происходит из-за скопления жидкости внутри брюшной полости — это известно как «асцит».Национальная служба здравоохранения добавила, что область желудка, включая таз, может быть болезненной или чувствительной. Еще одно ощущение, которое может свидетельствовать о раке яичников, — это отсутствие аппетита или быстрое чувство насыщения после еды. Другие ощущения могут включать: расстройство желудка, запор, боль в спине и усталость.
Тем не менее, две трети женщин диагностируются на более поздних стадиях, в результате чего около 11 женщин умирают от рака яичников каждый день.
Чтобы прояснить распространенное заблуждение, тест мазка не выявляет рак яичников.
Благотворительная организация Target Ovarian Cancer отметила:
«Без скринингового теста на рак яичников путь женщины к диагнозу является ключом к ее выживанию».
Симптомы рака яичников:
- Постоянное вздутие живота – не вздутие живота, которое приходит и уходит
- Быстрое чувство насыщения и/или потеря аппетита
- Боль в области таза или живота (в области живота и ниже)
- Мочевые симптомы (потребность в мочеиспускании более срочно или чаще, чем обычно)
Лаура Мартин
Здоровье
Врач в Центре лечения рака Америки (CTCA).
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