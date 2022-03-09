Тренер рассказала, как дышать, чтобы продлить молодость

«Мы начинаем склоняться к тому или иному типу дыхания в зависимости от самочувствия, окружения, эмоций и действий. И зачастую застреваем в неправильном паттерне, который влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем», — говорит она.

1. Верхнее грудное дыхание: свойственно для сутулых людей, проводящих много времени сидя. При таком типе объем грудной клетки увеличивается за счет выпячивания вперед ребер, поднятия плеч и сжатия шеи.





2. Парадоксальное дыхание: живот втягивается на вдохе и расслабляется на выдохе, что способствует постепенному смещению органов брюшной полости вниз, перегружая таким образом мышцы тазового дна. Следствием такого типа становится увеличение риска воспалений или опущение органов малого таза, недержание.





3. Диафрагмальное дыхание: считается наиболее физиологичным. Благодаря такому дыханию нормализуется функционирование всех систем организма, улучшается самочувствие.

нормализуется сердцебиение, расширяются капилляры и улучшается кровообращение, снижается артериальное давление, снимается нервное напряжение и стресс;

улучшается состояние кожных покровов;

уменьшается или полностью устраняются головные боли;

массажируется ЖКТ, благодаря чему улучшается иммунная система;

профилактика проблем женского и мужского здоровья;

устраняется проблемы со стулом (снижается частота запоров);

легкие более эффективно очищаются от различных видов пыли;

снижается интенсивность проявления заболеваний легких;

устраняется одышка;

снижается вес;

улучшается качество сна (в том числе, устраняется бессонница).

По словам специалиста, по мере взросления на фоне стресса, напряжения и эмоциональных переживаний человек «забывает», как правильно дышать.Так, можно выделить три наиболее распространенных типов дыхания.В частности, диафрагмальное дыхание обладает целым рядом преимуществ: