Занятия искусством снижают антиобщественное поведение среди подростков

Старший автор, доктор Дейзи Фанкорт из Института эпидемиологии и здравоохранения UCL прокомментировала результаты: «Прошлые исследования показали, что участие в культурных мероприятиях может оказать большое влияние на психическое здоровье и благополучие подростков. Наше исследование дополняет эти доказательства, демонстрируя положительную связь между искусством и меньшей распространенностью антиобщественного поведения».

Согласно новому исследованию, проведенному Университетским колледжем Лондона (UCL), подростки, которые участвуют в культурных мероприятиях, менее склонны к антиобщественному и криминальному поведению спустя два года.Исследование представлено в Journal of Youth and Adolescence. В нем изучались данные более чем 25 000 подростков в Соединенных Штатах, которые заполняли анкеты в течение нескольких лет. Ученые измерили общую вовлеченность подростков в культурную деятельность на основе широкого круга факторов: от участия в школьных кружках, до посещения культурных мероприятий за пределами школы.Исследователи обнаружили, что чем чаще подростки были вовлечены в культурные мероприятия, тем меньше была вероятность их антиобщественного поведения. Команда также обнаружила, что подростки и молодые люди, которые больше занимались искусством, имели более высокие показатели самоконтроля и негативно относились к антиобщественному поведению.Ранее ученые нашли родительский ген, влияющий на поведение детей