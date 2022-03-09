Сменная работа приводит к снижению памяти
Сменная работа связана с плохой рабочей памятью и более медленной скоростью обработки данных. Такой вывод сделали ученые под руководством Томаса Влашака, магистра психологии из Университета Зигмунда Фрейда в Линце, Австрия при анализе объединенных данных. Свое исследование они представили в журнале Occupational & Environmental Medicine.
Исследователи предполагают, что сменная работа также связана с более низким уровнем бдительности и зрительного внимания, а также способностью контролировать импульсы и ситуационную реакцию, что потенциально повышает риск травм и ошибок на рабочем месте.
Сменная работа связана с серьезными проблемами со здоровьем в результате того, что внутренние биологические часы (циркадный ритм) не соответствуют нормальному циклу свет-темнота. К ним относятся нарушения сна, сердечно- сосудистые заболевания, ожирение, диабет, расстройства настроения и злоупотребление психоактивными веществами.
Но его потенциальное влияние на высшие функции мозга, такие как скорость мыслительной обработки и рабочую память, оставалось неясным. Стремясь устранить эти неопределенности, ученые изучили базы данных в поисках исследований, посвященных влиянию сменной работы на когнитивные способности взрослых.
Всего было использовано 18 исследований, опубликованных в период с 2005 по 2020 год, с участием 18 802 участников (средний возраст 35 лет) и охватывающих шесть различных результатов, измеренных с помощью формальных тестов. Результаты исследований были объединены и показали значительное ухудшение памяти и реакции людей, которые работают посменно.
Ранее ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на вероятность тяжелого течения COVID-19.
Томас Влашак
Здоровье
Магистр психологии из Университета Зигмунда Фрейда в Линце
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