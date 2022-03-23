Посменная работа может отсрочить наступление менопаузы

«Это исследование показывает потенциальное влияние циркадных ритмов на возраст наступления естественной менопаузы. Посменная работа при этом связана с более поздним возрастом наступления менопаузы. Но частая работа в ночную смену связана с более ранним возрастом наступления менопаузы», — рассказывает доктор Стефани Фобион, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы.

Посменная работа негативно сказывается на привычках сна, образе жизни и здоровье в целом. Новое исследование предполагает, что такой тип работы может отсрочить наступление естественной менопаузы. Ученые полагают, что это связано с нарушениями циркадных ритмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.Посменная работа в последние годы становится все более распространенной в мире. По оценкам, 20 % экономически активного населения в США и Европе работают посменно. Предыдущие исследования связывали посменную работу с повышенным риском коронарных событий, причем самый высокий риск был связан с ночными сменами. В списке также значатся пептические язвы, диабет 2 типа, рак простаты, колоректальный рак и рак молочной железы.Возраст естественной менопаузы — важный маркер риска последующей заболеваемости и смертности. Ранее было установлено, что факторы окружающей среды тесно связаны с возрастом наступления менопаузы. Исследователи выдвинули гипотезу, что фактором, который может повлиять на наступление менопаузы, является посменная работа. Предыдущие исследования предполагали возможное влияние нарушения циркадного ритма на овуляцию и фертильность.Новое исследование, основанное на вторичном анализе данных почти 3 700 женщин в пременопаузе, изучало связи между посменной работе и возрастом наступления менопаузы. Результаты показали значительную взаимосвязь между ротацией смен и отсроченным наступлением менопаузы.Ранее ученые сообщили, что сменная работа негативно сказывается на памяти