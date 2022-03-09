Эксперт назвала опасность недостатка жиров в рационе

«Если жёлчного пузыря нет, то в ЖКТ постоянно течет жёлчь, независимо от того, поели вы жиры или нет. А когда все же поели — жёлчи просто не хватает, она недостаточно концентрированная. Отсюда возникают, как минимум, дефициты жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот, плохой метаболизм холестерина», — предупреждает эксперт.

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

Прежде всего специалист пояснила: желчный пузырь представляет собой небольшой мешочек, в котором храниться желчь и выбрасывается из него в случае необходимости — когда человек съедает жирную пищу.Выработкой желчи (около 2 литров в сутки) занимается печень, а главная задача этого вещества заключается в расщеплении жиров для того, чтобы организм смог переварить их максимально качественно.Если же человек в своем рационе ограничивает количество жиров, начинает употреблять обезжиренные продукты, чтобы снизить калорийность питания, происходит застой желчи.При этом застойная желчь соединяется с нерастворимыми минералами и трансформируется в камни, наличие которых само по себе является сигналом об опасности закупорки протока и увеличения вероятности экстренной операции, которая в традиционной медицине предполагает следование принципу «нет жёлчного — нет проблем». Однако, удаление органа не уменьшает риски для здоровья организма.Важно понимать, что камни не растворяются сами по себе. Для того, чтобы снизить риски закупорки необходима специальная терапия и соблюдение особого режима питания.Именно поэтому диетолог призвала не отказываться от жиров, их необходимо получать из «правильных источников»: авокадо, жирная рыба, лесные орехи, различные масла и твердые сыры.