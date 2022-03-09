Повышенное давление: «простые упражнения для рук» ведут к серьезному снижению АД
Специалисты отмечают, что «простые упражнения для рук» могут быть очень эффективными для естественного снижения артериального давления (АД).
Повышенное кровяное давление означает, что кровь воздействует на стенки артерий с очень серьезным напряжением. Таким образом стенки кровеносных артерий и сосудов могут травмироваться, подвергаются риску атеросклероза – в конечном итоге это может быть очень опасным процессом для человека. В свою очередь, журнал Lancet информирует, что людям, которым необходимо снижать слишком высокий уровень АД, рекомендуется выполнить простой, но эффективный тип упражнений.
Речь идет об изометрических упражнениях.
Данный тип нагрузок подразумевает статические силовые тренировки, когда мышцы испытывают напряжение, но не растягиваются, а также не сжимаются. Оказалось, что их выполнение в течение четырех-восьми недель позволяет добиться серьезного снижения артериального давления. Результаты исследований показали, что после восьми недель изометрических упражнений три раза в неделю продолжительностью час систолическое артериальное давление может понижаться на 12 пунктов, диастолическое – на 14.
Особенно эффективными в деле снижения высокого АД, как показали испытания, являются изометрические упражнения для работы мышц рук. Говоря об этом, специалисты подчеркнули, что эти простые упражнения для рук, которые можно выполнять дома, содействуют серьезному снижению АД. Ученые заявили, что такие нагрузки могут оказывать более сильное позитивное влияние на артериальное давление в покое.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фисташки могут быть эффективным органическим средством для снижения повышенного холестерина в крови.
Оставить комментарий