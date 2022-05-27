Что помогает при гипертонии: 4 напитка со способностью снижать высокое давление
Употребление некоторых напитков приносит особенную пользу гипертоникам, так как способствует снижению повышенного давления.
Гипертония – это состояние, при котором кровь, перекачиваемая через артерии, постоянно воздействует на их стенки с сильным давлением. Со временем стенки артерий в результате такого давления ослабевают и подвергаются повреждению – это, в свою очередь, повышает вероятность сердечного приступа, инсульта, заболевания почек.
Что помогает при гипертонии. Медики констатируют, что одной из первых линий защиты от повышения артериального давления является пищевой рацион. Если придерживаться здорового и сбалансированного питания, то высокое давление будет естественным образом снижено. Помочь в этом деле могут не только продукты, но и напитки.
Обратите внимание, вот четыре напитка, обладающие способностью снижать высокое давление.
Свекольный сок. Исследование, проводившееся Лондонским университетом королевы Марии, показало: ежедневное употребление чашки свекольного сока связано с эффектом значительного снижения кровяного давления у гипертоников. Действие сока проявилось в испытаниях с участием добровольцев, страдавших давней гипертонией, которым ученые рекомендовали дополнить свой рацион ежедневной дозой нитратов в виде сока свеклы. Нитраты – это соединения свеклы, они оказывают на сосуды специфическое действие, способствующее их расслаблению.
Молоко. Гарвардские ученые пришли к заключению, что потребление маложирных молочных продуктов, включая само молоко, также может снижать кровяное давление. Специалисты отмечают, что люди, которые едят больше молочных продуктов, могут похвастать низким систолическим давлением.
Клюквенный сок. Кардиологическая ассоциация AHA публиковала данные, согласно которым «низкокалорийный клюквенный сок помогает снизить кровяное давление у взрослых людей» благодаря действию содержащихся антиоксидантов. Во время проводившегося исследования на протяжении восьми недель участники пили частично сок клюквы и частично напиток-плацебо. У тех, кто пил сок, показатели артериального давления в итоге снизились, а группе плацебо этого не произошло.
Чай. Зеленый чай, черный чай, чай улун были названы журналом Internal Medicine одними из лучших напитков со способностью снижать высокое давление. Данное свойство этих видов чая также обусловлено содержанием мощных антиоксидантов – веществ, защищающих клетки от окислительного стресса и оказывающих противовоспалительное действие. Ученые уведомляют, что люди, регулярно употребляющие от двух до пяти чашек чая в день, обеспечивают себе очень хорошую профилактику гипертонии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто допускаются при заваривании чая.
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