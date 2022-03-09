Назван необычный способ улучшения эмоционального состояния
Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала о пользе солей Шюсслера.
Специалист объяснила: минеральные соли оказывают существенное влияние на работу внутренних органов и систем, поэтому их дефицит может серьезно нарушить баланс в организме человека. Восстановить количество минеральных веществ могут помочь соли Шюсслера.
«Соли Шюсслера — неорганические вещества, используемые в альтернативной медицине как метод для активации самовосстановления, что приводит в равновесие и тело, и эмоциональное состояние. Сейчас актуально, как никогда», — пояснила специалист.
Основными признаками недостатка минеральных веществ выступают усталость, апатия, слабость, снижение или полное отсутствие аппетита, спазмы в мышцах, онемение конечностей.
Показаниями к применению таких комплексов солей являются:
- истощение, невроз, депрессия, меланхолическое состояние, истерия;
- бессонница;
- избегание интеллектуальной деятельности;
- боли в спине и слабость в мышцах;
- сердечный невроз;
- беспокойство в сопровождение усиленного сердцебиения;
- параличи.
Помимо борьбы с этими состояниями, соли помогут работать с герпесом, бороться с расстройствами желудочно-кишечного тракта, простудными заболеваниями, нарушениями сна, нестабильностью эмоций и анемией.
Преимуществом таких солей выступает их мягкое, но эффективное действие. Поэтому состояние здоровья улучшается уже после нескольких дней приема.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Екатерина Маркова
Здоровье
Семейный нутрициолог
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