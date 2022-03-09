Может ли одиночество быть полезным для здоровья
Новое исследование показало, что люди ощущают себя лучше наедине, в том случае, если это осознанное одиночество. А вот если они находятся вместе с кем-то против своего желания, то им гораздо хуже.
Все мы не раз слышали о том, что одиночество вредно для здоровья. Однако учёные из Bar-Ilan University в Израиле доказали что это не всегда так. Оказывается, всё дело в нашем выборе. Так, если нас заставляют быть в компании каких-то людей против нашего желания, то это гораздо хуже, чем если мы находимся в одиночестве по собственному выбору. В первом случае психическое самочувствие ухудшается, а во втором оно может улучшаться.
Новое исследование предполагает, что наше ощущение выбора определяет собственные эмоции и переживания от одиночества. Выбор в этом плане значит гораздо больше, чем принуждение, и особенно в отношении общения с нежелательными людьми, поскольку оно воспринимается более болезненно. Этот вывод был сделан в ходе двух экспериментов, позволяющих манипулировать социальным окружением и тем самым выбором.
В экспериментах приняли участие 155 студентов. Каждому участнику давали возможность менять свой социальный статус, то есть находиться в одиночестве или с какими-то другими людьми, причём как по собственному выбору, так и по принуждению. Молодые люди делились своими ощущениями, сообщали о позитивных или негативных эмоциях, уровне удовлетворения, чувстве контроля над собой и полнотой смысла жизни. В целом, было проанализировано более 4 200 различных эпизодов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
Bar-Ilan University
Здоровье
государственный исследовательский университет в городе Рамат-Ган в районе Тель-Авива, Израиль. Основанный в 1955 году, Бар-Илан является вторым по величине академическим учреждением Израиля
Оставить комментарий