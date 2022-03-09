Симптомы деменции: 3 изменения настроения, которые являются ранними предвестниками

«хотя потеря памяти распространена на ранних стадиях слабоумия, сосудистой деменции это не свойственно – в случае сосудистой деменции предшественниками патологии становятся изменения настроения».

Апатия.

Депрессия

Беспокойство.

Курение.

Повышенное артериальное давление.

Высокий уровень холестерина.

Диабет 2 типа.

Ожирение.

Низкий уровень физической активности.

Проблемы с сердцем.

Перенесенный инсульт.