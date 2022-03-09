Симптомы деменции: 3 изменения настроения, которые являются ранними предвестниками
Если человек заболевает сосудистой деменцией, потере памяти нередко предшествуют некоторые изменения настроения.
Многие люди автоматически связывают с деменцией потерю памяти, но она далеко не всегда оказывается начальным признаком опасного заболевания мозга. По данным Общества болезни Альцгеймера (Alzheimer's Society),
«хотя потеря памяти распространена на ранних стадиях слабоумия, сосудистой деменции это не свойственно – в случае сосудистой деменции предшественниками патологии становятся изменения настроения».
Специалисты поясняют, что сосудистая деменция вызывается ухудшением кровоснабжения головного мозга в результате сосудистого нарушения. Данный вид деменции характеризует совокупность симптомов, связанных с упадком мозга. Как показывают исследования, у человека на ранних стадиях сосудистой деменции могут наблюдаться изменения психоэмоционального состояния и настроения.
- Апатия.
- Депрессия
- Беспокойство.
В свою очередь, некоторые факторы усиливают подверженность людей сосудистой деменции. К ним относятся.
- Курение.
- Повышенное артериальное давление.
- Высокий уровень холестерина.
- Диабет 2 типа.
- Ожирение.
- Низкий уровень физической активности.
- Проблемы с сердцем.
- Перенесенный инсульт.
Alzheimer's Research UK
Здоровье
организация по исследованию деменции в Соединенном Королевстве
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