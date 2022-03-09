Как узнать диабет: этот признак высокого сахара в крови нарушает ваш распорядок
Одним из признаков высокого сахара в крови (гипергликемии) при диабете является частая потребность в мочеиспускании, которая может нарушить ваш сон или привычный распорядок дня.
Медики констатируют: если человек болен диабетом, то в какой-то момент он начнет испытывать гипергликемию – высокий сахар крови. Данное состояние является потенциально опасным, если уровень сахара оказывается критически высоким, либо или остается повышенным длительное время.
Как узнать, что уровень сахара в крови повышается до опасно высоких порогов?
«Одним из ключевых симптомов гипергликемии является частая потребность в мочеиспускании, что может нарушить ваш сон или распорядок дня», - объясняют специалисты Клиники Майо.
По словам врачей, при диабете в крови накапливается избыток глюкозы, разновидности сахара. Чтобы отфильтровывать и выводить из организма избыток глюкозы, почки начинают работать более активно – в результате учащается мочеиспускание вплоть до того, что случается недержание или человеку приходиться посещать туалет ночью.
В свою очередь, это усиливает состояние обезвоживания, на которое тело реагирует интенсивным чувством жажды. Таким образом, возникает замкнутый круг: чем больше больной диабетом человек пьет жидкости, чтобы утолить жажду, тем больше мочиться и тем сильнее ощущает обезвоженность.
Медики советует серьезно относиться к «подсказкам тела». Другие симптомы гипергликемии включают сухость во рту, усталость, нечеткость зрения, непреднамеренную потерю веса, боль в животе, общее плохое самочувствие или тошноту, фруктовый запах дыхания. Регулярно испытывая симптомы высокого сахара в крови, следует обсудить их с врачом.
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Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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