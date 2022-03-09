Как узнать диабет: этот признак высокого сахара в крови нарушает ваш распорядок

«Одним из ключевых симптомов гипергликемии является частая потребность в мочеиспускании, что может нарушить ваш сон или распорядок дня», - объясняют специалисты Клиники Майо.

Медики констатируют: если человек болен диабетом, то в какой-то момент он начнет испытывать гипергликемию – высокий сахар крови. Данное состояние является потенциально опасным, если уровень сахара оказывается критически высоким, либо или остается повышенным длительное время.Как узнать, что уровень сахара в крови повышается до опасно высоких порогов?По словам врачей, при диабете в крови накапливается избыток глюкозы, разновидности сахара. Чтобы отфильтровывать и выводить из организма избыток глюкозы, почки начинают работать более активно – в результате учащается мочеиспускание вплоть до того, что случается недержание или человеку приходиться посещать туалет ночью.В свою очередь, это усиливает состояние обезвоживания, на которое тело реагирует интенсивным чувством жажды. Таким образом, возникает замкнутый круг: чем больше больной диабетом человек пьет жидкости, чтобы утолить жажду, тем больше мочиться и тем сильнее ощущает обезвоженность.Медики советует серьезно относиться к «подсказкам тела». Другие симптомы гипергликемии включают сухость во рту, усталость, нечеткость зрения, непреднамеренную потерю веса, боль в животе, общее плохое самочувствие или тошноту, фруктовый запах дыхания. Регулярно испытывая симптомы высокого сахара в крови, следует обсудить их с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может проявляться некоторыми пищеварительными симптомами