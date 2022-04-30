Сосудистая деменция: чрезмерная эмоциональность и потеря контроля над мочевым пузырем

«Депрессия распространена отчасти потому, что люди с сосудистой деменцией могут осознавать трудности, которые вызывает это состояние. Человек с сосудистой деменцией также может стать в целом более эмоциональным».

«Другие симптомы, которые могут возникнуть у человека с сосудистой деменцией, различаются в зависимости от типа. Постинсультная деменция часто сопровождается очевидными физическими симптомами инсульта. В зависимости от того, какая часть мозга поражена, у кого-то может быть паралич или слабость конечностей».