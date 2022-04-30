Сосудистая деменция: чрезмерная эмоциональность и потеря контроля над мочевым пузырем
Общество Альцгеймера (Alzheimer's Society) говорит, что симптомы сосудистой деменции могут развиваться внезапно или постепенно. Благотворительная организация заявляет: «Некоторые симптомы могут быть похожи на симптомы других типов деменции. Потеря памяти распространена на ранних стадиях болезни Альцгеймера, но обычно не является основным ранним симптомом сосудистой деменции».
Alzheimer's Society сообщает, что люди с ранней сосудистой деменцией часто испытывают изменения настроения, такие как апатия, депрессия или тревога.
В нем говорится:
«Депрессия распространена отчасти потому, что люди с сосудистой деменцией могут осознавать трудности, которые вызывает это состояние. Человек с сосудистой деменцией также может стать в целом более эмоциональным».
Есть также некоторые когнитивные симптомы. К ним относятся проблемы с планированием или организацией, трудности с выполнением ряда шагов, замедление скорости мышления и проблемы с концентрацией внимания, в том числе короткие периоды внезапного замешательства.
«Другие симптомы, которые могут возникнуть у человека с сосудистой деменцией, различаются в зависимости от типа. Постинсультная деменция часто сопровождается очевидными физическими симптомами инсульта. В зависимости от того, какая часть мозга поражена, у кого-то может быть паралич или слабость конечностей».
Симптомы подкорковой сосудистой деменции различаются меньше. Распространена ранняя потеря контроля над мочевым пузырем.
Клиника Майо говорит, что симптомы сосудистой деменции различаются в зависимости от части вашего мозга, где нарушен кровоток.
Если сосудистая система в головном мозге повреждается — так, что кровеносные сосуды протекают или закупориваются, — тогда кровь не может добраться до клеток мозга, и они в конце концов погибнут. Эта смерть клеток головного мозга может вызвать проблемы с памятью, мышлением или рассуждениями.
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Alzheimer's Society
Здоровье
Общество Альцгеймера - это благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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