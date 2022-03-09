Чем может быть опасен прием препаратов с цинком: объясняет врач Мясников

«Злоупотребление препаратами с цинком может нанести вред организму человека. Переизбыток цинка в организме приводит к дефициту меди, а это провоцирует развитие анемии», - уточнил Александр Мясников.

Слабость.

Бледность.

Головокружение.

Потеря аппетита.