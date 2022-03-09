Чем может быть опасен прием препаратов с цинком: объясняет врач Мясников
Хотя цинк известен позитивным влиянием на иммунитет, его неправильный прием может быть опасен для здоровья, предупреждает известный российский врач.
Доктор Мясников призвал россиян не принимать аптечные препараты без специального назначения. В частности, эта рекомендация относится к средствам, содержащим цинк.
«Злоупотребление препаратами с цинком может нанести вред организму человека. Переизбыток цинка в организме приводит к дефициту меди, а это провоцирует развитие анемии», - уточнил Александр Мясников.
Врач заметил, что в человеческом организме цинк с медью являются «смертельными конкурентами». При активном усвоении одного из веществ прекращается усвоение другого. Между тем, для поддержания активной работы организма, хорошего здоровья важно, чтобы они находились в сбалансированном соотношении. Доктор Мясников рекомендует питаться таким образом, чтобы продукты обеспечивали тело нужными ему минералами. Для этого в рационе должно быть как можно больше разных необработанных и натуральных продуктов.
Как понять, что избыток цинка вызвал анемию. Медик рекомендует обращаться внимание на следующие симптомы.
- Слабость.
- Бледность.
- Головокружение.
- Потеря аппетита.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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