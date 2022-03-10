Ученые рассказали, какие женщины имеют повышенный риск гестационного диабета

«Эти результаты свидетельствуют о том, что беременным женщинам с историей СА, особенно с рецидивами СА в анамнезе, следует уделять особое внимание мониторингу уровня глюкозы в крови и осуществлению ранней профилактики и вмешательства при гестационном диабете», - пишут авторы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, самопроизвольный аборт (СА) в анамнезе связан с повышенным риском гестационного диабета при последующих беременностях.Доктор Ян Чжао из Университета Тунцзи в Шанхае, и его коллеги оценили, связана ли история СА или искусственного аборта с повышенным риском гестационного диабета при последующих беременностях. В анализ были включены данные 102 тыс. беременных женщин (с 2014 по 2019 год).Исследователи обнаружили, что беременные женщины, перенесшие только СА или СА и искусственный аборт, имели более высокий риск развития гестационного диабета по сравнению с женщинами без абортов в анамнезе. Связи между искусственным абортом в анамнезе и гестационным диабетом не наблюдалось.Ранее ученые объяснили, какие лекарства снижают риск смерти при аритмии