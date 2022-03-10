Начались клинические испытания новой вакцины против бешенства

«Многие люди не знают, что бешенство до сих пор убивает около 50 000 человек каждый год, в основном в Азии и Африке. Это единственная известная вирусная инфекция со 100 % летальным исходом. Современные вакцины против бешенства эффективны, но требуют многократных доз и слишком дороги для широкого применения. Однодозовая недорогая вакцина изменит правила игры. Это исследование покажет нам, может ли наша новая вакцина обеспечить новую реальность в борьбе с бешенством», — рассказывает доктор Сэнди Дуглас, руководитель исследовательской группы.

Оксфордский университет и Институт здоровья Ифакара объявили о вакцинации первых участников фазы Ib/II испытания новой вакцины против бешенства на людях-добровольцах в Танзании.Новое исследование RAB002 основано на обнадеживающих результатах недавнего, меньшего исследования той же вакцины в Великобритании. До 192 здоровых людей будут случайным образом распределены для получения одной дозы оксфордской вакцины ChAdOx2 RabG или одной или двух доз лицензированной в настоящее время вакцины против бешенства. Исследование направлено на то, чтобы показать, может ли одна доза оксфордской вакцины вызвать защитные иммунные реакции, сравнимые с существующими вакцинами.Через год после вакцинации все участники получат две дозы лицензированной в настоящее время вакцины против бешенства. Это обеспечит им надежную защиту от бешенства, независимо от того, насколько хорошо действует оксфордская вакцина. Это также покажет, создает ли новая вакцина сильную иммунологическую «память», которую затем можно быстро «восстановить» с помощью следующей вакцинации.Ранее ученые объяснили, какие пациенты чаще сталкиваются с тяжелой формой COVID-19