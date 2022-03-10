Врач ответила на популярные вопросы о менструации

Откуда берется менструальная кровь?

Что считается днем начала менструального цикла?

«Именно об этом дне у Вас спрашивает гинеколог на приеме. Именно его нужно отмечать каждый месяц в календаре или специальной программе в телефоне», — говорит эксперт.

Когда начинается первая менструация?

Какова средняя продолжительность цикла и длительность менструации?

Нормально ли испытывать боль во время менструации?

Когда женщина способна к зачатию?

Можно ли жить половой жизнью в период менструации?

Менструации являются обыденным явлением для каждой женщины. Однако, по словам специалиста, несмотря на это, многие представительницы прекрасного пола мало осведомлены об основах этого процесса. В связи с этим она ответила на самые популярные вопросы о менструальном цикле.Один раз в месяц в яичнике созревает яйцеклетка, которая затем спускается в матку. В этот момент в ней происходит подготовка к беременности — формируется новая слизистая оболочка. Если оплодотворение яйцеклетки не происходит, матка начинает процесс самоочищения, отторгая функциональный слой эндометрия. Именно этот процесс и называется менструацией.Первым днем цикла считается тот день, в который начинается кровотечение.Согласно статистическим данным, первый раз девочки сталкиваются с этим процессом в 10-12 лет. При этом важно понимать, что в течение первого года, менструация имеет нерегулярный характер, поэтому задержки в этот период — абсолютно нормальное явление.Принято считать, что цикл длится 28 дней, однако у некоторых женщин он может составлять от 21 до 35 дней, что тоже является вариантом нормы. Продолжительность менструации также может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей. В большинстве случаев она проходит за 3-5 дней, но стандартные медицинские нормы предполагают длительность от 2 до 7 дней.Принято считать, что нормальными ощущениями в этот период является легкая болезненность внизу живота, которая не мешает повседневной жизни. Если же боли настолько интенсивные, что нарушают работоспособность, следует обратиться к врачу.Наиболее высокая вероятность успешного оплодотворения на 14 день цикла, если его продолжительность составляет 28 дней. Этот период называется овуляцией.Противопоказаний для этого нет. Однако, следует учитывать, что из-за повышения риска передачи половых инфекций рекомендуется пользоваться презервативом.