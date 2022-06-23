Гинеколог развенчала популярные мифы о менструации

«Многие женщины уверены, что во время менструации нельзя забеременеть. Это не так. Можно! Забеременеть можно в овуляцию, то есть в середине цикла, но подстава в том, что сперматозоиды могут быть активны до 7 дней. Они как раз-таки могут „дожить“ до вашей овуляции, и произойдёт оплодотворение», — отмечает доктор.

Рано или поздно с этим явлением сталкивается каждая девушка, и чтобы менструальный цикл был максимально стабильным и проходил безболезненно, важно знать его особенности.Некоторые девушки испытывают страх, что во время менструации организм переживает большую потерю крови. На самом деле, если мы говорим о здоровой менструации, никакой опасности для жизни и здоровья кровопотери во время месячных не несут.Месячные — не болезнь, и если вы переносите их комфортно, можно продолжать ходить в зал и заниматься спортом. Некоторые женщины себе в этом отказывают. Конечно, если в период месячных вы чувствуете себя неважно, от спорта лучше отказаться. Но причину недомогания надо выяснить.Половая и сексуальная жизнь во время менструации под строгим запретом? Доктор говорит, что отказывать себе в удовольствии в эти не стоит, если вам и партнеру комфортно. Единственное важное условие — использовать средства защиты и более тщательно соблюдать правила гигиены до и после.Болезненные месячные — не есть нормально, как считают многие женщины. Не нужно терпеть. Если во время менструации вас преследуют адские боли, это повод обратиться к врачу и обследоваться.