Пить или не пить: эксперт рассказал о потенциальном вреде обезболивающих

«При появлении боли человек тут же глотает обезболивающее средство и глушит сигнал о помощи, который транслирует организм. В результате со временем ситуация в проблемной системе ухудшается, что может привести к развитию серьезных осложнений», — предупредил эксперт.

Специалист объяснил: бывают случаи, когда назначение обезболивающих препаратов обосновано невозможностью обойтись без их участия в лечении пациента. Однако, прием таких средств на постоянной основе без показаний, может только усугубить проблемы со здоровьем.Дело в том, что боль выполняет важную функцию в организме: она сигнализирует головному мозгу о том, что какой-либо части тела необходимо оказать помощь. То есть, болезненные ощущения можно считать способом передачи информации о том, что со здоровьем что-то не так и следует обратить особое внимание на их очаг. В свою очередь, обезболивающие «глушат» этот сигнал, что не позволяет вовремя среагировать на проблему.Тем не менее, это не значит, что нужно терпеть боль. При появлении повторяющихся эпизодов неприятных ощущений в одной локализации, специалист рекомендует обратиться за помощью к врачу, для того, чтобы пройти обследования и начать бороться с причиной боли, а не с ее симптомами.