Деменция: растительная диета снижает риск в более позднем возрасте

«Мы проанализировали модулирующую роль диеты в риске когнитивных нарушений», — объяснила исследователь Мирейя Урпи-Сарда. «Результаты показывают значительную связь между этими процессами и некоторыми метаболитами».

«Исследование необходимо для разработки профилактических и терапевтических стратегий, которые помогают заботиться о нашем когнитивном здоровье».