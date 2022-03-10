Деменция: растительная диета снижает риск в более позднем возрасте
Диета с высоким содержанием растительных продуктов может снизить риск когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей. Новое исследование показало, что диетические изменения могут предотвратить ухудшение когнитивных функций. Это может часто прогрессировать в нейродегенеративные заболевания. Среди них болезнь Альцгеймера и другие формы слабоумия.
12-летнее исследование проводилось учеными из Барселонского университета. В программе приняли участие более 800 человек в возрасте 65 лет и старше.
«Мы проанализировали модулирующую роль диеты в риске когнитивных нарушений», — объяснила исследователь Мирейя Урпи-Сарда. «Результаты показывают значительную связь между этими процессами и некоторыми метаболитами».
Исследователи заметили, что употребление в пищу таких продуктов, как какао, кофе, грибы и красное вино, может защитить от когнитивных нарушений.
Они также обнаружили, что микробный метаболизм яблок, какао, зеленого чая, черники, апельсинов и гранатов с высоким содержанием полифенолов может дополнительно защитить работу мозга.
Согласно исследованию, такие метаболиты, как 2-фуроилглицин и 3-метилантин, которые являются признаками употребления кофе и какао, «обладали защитным профилем».
В то время как сахарин, например, который указывает на потребление искусственного подсластителя, был связан с повреждающим действием на мозг.
Профессор Мерсе Паллас из Барселонского университета прокомментировала:
«Исследование необходимо для разработки профилактических и терапевтических стратегий, которые помогают заботиться о нашем когнитивном здоровье».
Переход на более растительную диету действительно может предотвратить деменцию. Употребление большего количества фруктов, овощей и бобовых после 70 лет означает поглощение большего количества полифенолов и биоактивных соединений. По словам исследователей, это «может помочь снизить риск снижения когнитивных функций из-за старения».
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Мирейя Урпи-Сарда
Здоровье
Исследователь в Университете Барселоны.
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