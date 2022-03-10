Кардиолог Конев: когда нужно проверяться при покалывании в сердце
По словам врача, покалывание в сердце может возникать в разном возрасте, и именно возрастной фактор определяет потенциальную опасность данного симптома.
В интервью кардиолога Юрия Конева прозвучало пояснение о том, что покалывание, ощущаемое в сердце, с большой вероятностью вызывается межреберной невралгией, если на подобную проблему жалуются люди молодого возраста.
«Покалывание в области сердца у молодых людей чаще всего вызывается межреберной невралгией, а именно защемление межреберных нервов», - сообщил в своем комментарии URA.RU кардиолог Конев.
В то же время, сказал медик, показывание в сердце у людей старших возрастных категорий вполне может быть кардиогенным, то есть, говорить об имеющейся проблеме с сердцем. В этом случае проверить состояние сердечно-сосудистой системы будет совсем не лишним.
Кардиолог уточнил, когда у людей среднего и пожилого возраста возникают сердечные патологии, их ощущения не ограничиваются покалыванием.
«Неприятные ощущения в сердце у пожилых пациентов нужно дифференцировать уже со стороны тахикардии. Но они, как правило, носят сжимающий характер. Также возможно ощущение скованности в груди», - добавил Конев.
Эксперт подчеркнул, что данные ощущения в сердце – это важная причина для обращения к врачам у людей старшего возраста. Подобные симптомы могут говорить об опасных изменениях в состоянии миокарда.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывают ночные пробуждения.
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры ФПДО МГМСУ
Оставить комментарий