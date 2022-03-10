Кардиолог Конев: когда нужно проверяться при покалывании в сердце

«Покалывание в области сердца у молодых людей чаще всего вызывается межреберной невралгией, а именно защемление межреберных нервов», - сообщил в своем комментарии URA.RU кардиолог Конев.

«Неприятные ощущения в сердце у пожилых пациентов нужно дифференцировать уже со стороны тахикардии. Но они, как правило, носят сжимающий характер. Также возможно ощущение скованности в груди», - добавил Конев.