Опасен ли ваш храп? Врач называет признаки того, что он связан с ночным апноэ

«Когда вы перестаете дышать во время сна, нервная система реагирует на это высвобождением гормонов стресса, которые со временем будут повышать ваше кровяное давление», - объясняет профессор Дасгупта.

Адъюнкт-профессор клинической медицины, доктор Радж Дасгупта рассказал в интервью о признаках, которые могут говорить, что храпящему человеку необходимо проверить состояние своего здоровья.Ученый подсказывает: одним из основных признаков того, что храп человека может быть опасным симптомом, является его громкость – такой храп, например, можно услышать из другой комнаты через закрытую дверь. Подобным образом проявляется обструктивное апноэ во сне – нарушение, характеризуемое остановками дыхания у спящего человека, очень вредными для головного мозга.Люди, страдающие апноэ во сне, часто чувствуют усталость днем. Также у них возникают трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, сильные приступы дневной сонливости (человек может мгновенно уснуть в момент расслабления).Многие люди понятия не имеют, что храпят по ночам, за исключением тех, кто просыпается, задыхаясь, потому что им не хватает воздуха. По словам врача, пробуждение в подобном состоянии – это очень серьезная причина для обращения за обследованием.Гипертония является распространенным заболеванием, связанным с одышкой. Люди с обструктивным апноэ во сне, вызывающим у них храп, часто страдают от высокого кровяного давления из-за стресса, которому подвергся организм.Избыточный вес оказывает дополнительное давление на шею, гортань. Если храп издает человек с явной лишней жировой массой тела, с большой вероятностью он страдает от ночного апноэ.Доктор Дасгупта подсказывает: большая окружность шеи делает человека предрасположенным к апноэ во сне. Большая – это размер воротника более 43 см у мужчин и более 40,6 см у женщин.Мужчины больше подвержены риску ночного апноэ, поскольку у них больше жира в верхней части тела, чем у женщин. Однако после наступления менопаузы риск возникновения апноэ для женщин резко возрастает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать появление неприятного запаха у мочи.