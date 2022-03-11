Опасен ли ваш храп? Врач называет признаки того, что он связан с ночным апноэ
В большинстве случаев храп не представляет собой ничего серьезного, но бывают случаи, когда он может возникать из-за проблем со здоровьем.
Адъюнкт-профессор клинической медицины, доктор Радж Дасгупта рассказал в интервью о признаках, которые могут говорить, что храпящему человеку необходимо проверить состояние своего здоровья.
Громкость. Ученый подсказывает: одним из основных признаков того, что храп человека может быть опасным симптомом, является его громкость – такой храп, например, можно услышать из другой комнаты через закрытую дверь. Подобным образом проявляется обструктивное апноэ во сне – нарушение, характеризуемое остановками дыхания у спящего человека, очень вредными для головного мозга.
Усталость. Люди, страдающие апноэ во сне, часто чувствуют усталость днем. Также у них возникают трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, сильные приступы дневной сонливости (человек может мгновенно уснуть в момент расслабления).
Нехватка воздуха. Многие люди понятия не имеют, что храпят по ночам, за исключением тех, кто просыпается, задыхаясь, потому что им не хватает воздуха. По словам врача, пробуждение в подобном состоянии – это очень серьезная причина для обращения за обследованием.
Высокое кровяное давление. Гипертония является распространенным заболеванием, связанным с одышкой. Люди с обструктивным апноэ во сне, вызывающим у них храп, часто страдают от высокого кровяного давления из-за стресса, которому подвергся организм.
«Когда вы перестаете дышать во время сна, нервная система реагирует на это высвобождением гормонов стресса, которые со временем будут повышать ваше кровяное давление», - объясняет профессор Дасгупта.
Вес. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на шею, гортань. Если храп издает человек с явной лишней жировой массой тела, с большой вероятностью он страдает от ночного апноэ.
Размер шеи. Доктор Дасгупта подсказывает: большая окружность шеи делает человека предрасположенным к апноэ во сне. Большая – это размер воротника более 43 см у мужчин и более 40,6 см у женщин.
Пол. Мужчины больше подвержены риску ночного апноэ, поскольку у них больше жира в верхней части тела, чем у женщин. Однако после наступления менопаузы риск возникновения апноэ для женщин резко возрастает.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать появление неприятного запаха у мочи.
Радж Дасгупта
Здоровье
адъюнкт-профессор клинической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии
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