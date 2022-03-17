Биолог назвал позу спящего человека, повышающую риск инсульта

0 Фото: unsplash.com
храп у супруга

По словам доктора биологических наук Владимира Ковальзона, спать на спине небезопасно.

В своем интервью ученый назвал позу спящего человека, в которой для него повышается риск инсульта. Ковальзон заметил, что в этом плане потенциально опасным является ночной отдых в положении на спине – особенно, если имеется склонность к храпу.

«Нарушение дыхания связано с отдыхом на спине. Для тех, кто сильно храпит, такой сон вреден и приближает их к инсульту», - предупредил исследователь.

Ковальзон добавил, что поза «на боку» в определенной степени защищает от сильного храпа. Тем не менее, если человек храпит из-за имеющегося у него апноэ, смена положения тела не является решением проблемы – храп все равно будет возникать, а мозг человека будет испытывать нехватку кислорода. Апноэ с громким храпом и остановками дыхания во сне, прерывающими доступ кислорода к мозгу, требуют лечения у специалистов.

Как самому человеку понять, что он подвержен этому опасному нарушению, если рядом нет никого, кто бы сказал ему о храпе? Биолог перечислил признаки.
  • Разбитость, усталость после нормального по продолжительности сна.
  • Головные боли.
  • Проблемы с памятью.
  • Повышение артериального давления.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают унять учащенный пульс без лекарств.
Владимир Ковальзон
Владимир Ковальзон
Здоровье
доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Теги : позы для сна, опасность для человека, Владимир Ковальзон