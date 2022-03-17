Биолог назвал позу спящего человека, повышающую риск инсульта
По словам доктора биологических наук Владимира Ковальзона, спать на спине небезопасно.
В своем интервью ученый назвал позу спящего человека, в которой для него повышается риск инсульта. Ковальзон заметил, что в этом плане потенциально опасным является ночной отдых в положении на спине – особенно, если имеется склонность к храпу.
«Нарушение дыхания связано с отдыхом на спине. Для тех, кто сильно храпит, такой сон вреден и приближает их к инсульту», - предупредил исследователь.
Ковальзон добавил, что поза «на боку» в определенной степени защищает от сильного храпа. Тем не менее, если человек храпит из-за имеющегося у него апноэ, смена положения тела не является решением проблемы – храп все равно будет возникать, а мозг человека будет испытывать нехватку кислорода. Апноэ с громким храпом и остановками дыхания во сне, прерывающими доступ кислорода к мозгу, требуют лечения у специалистов.
Как самому человеку понять, что он подвержен этому опасному нарушению, если рядом нет никого, кто бы сказал ему о храпе? Биолог перечислил признаки.
- Разбитость, усталость после нормального по продолжительности сна.
- Головные боли.
- Проблемы с памятью.
- Повышение артериального давления.
Владимир Ковальзон
Здоровье
доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
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