Биолог назвал позу спящего человека, повышающую риск инсульта

«Нарушение дыхания связано с отдыхом на спине. Для тех, кто сильно храпит, такой сон вреден и приближает их к инсульту», - предупредил исследователь.

Разбитость, усталость после нормального по продолжительности сна.

Головные боли.

Проблемы с памятью.

Повышение артериального давления.