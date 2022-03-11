Слишком низкий сахар в крови: признаки, которые нельзя игнорировать
Резкое снижение уровня сахара в крови является особенно опасным состоянием для людей с диабетом 2 типа – у них такое снижение чревато серьезными последствиями.
Низкий уровень сахара в крови или гипогликемия – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови падает ниже 70 мг/дл. Люди с диабетом 2 типа особенно часто бывают подвержены гипогликемии, и это может привести к серьезным проблемам, если их не лечить. Повторяющиеся эпизоды гипогликемии способствуют заболеванию головного мозга. Также их последствиями могут быть отклонения в работе сердца, нарушения дыхания, проблемы со зрением, судороги, потеря сознания, даже смерть.
Вот признаки, которые нельзя игнорировать, поскольку они могут говорить, что уровень сахара в крови стал слишком низким.
Потоотделение. Потливость является распространенным симптомом гипогликемии, особенно ночью. Если снижение сахара происходит ночью, вы можете проснуться усталым или с головной болью, видеть кошмары в сновидениях. Или же ночная потливость может оказаться такой сильной, что влажными станут пижама или постельное белье
Неврологические нарушения. Мозговал активность непосредственно зависит от глюкозы в крови как основного источника энергии. Слишком низкий сахар мешает мозгу функционировать должным образом – это может выражаться в таких симптомах, как головокружение, головная боль, помутнение зрения, трудности с концентрацией внимания.
Тремор. По данным Кливлендской клиники, телесная дрожь является одним из признаков того, что уровень сахара в крови упал ниже нормального порога. Также при этом ощущается общая слабость.
Беспокойство. Ученые Университета Гвельфа констатируют, что гипогликемия является не только физиологическим, но и психологическим стрессором, оказывая длительное влияние на настроение. Низкий сахар в крови усиливает чувство беспокойства, стресса, раздражительности, сварливости, недовольства, даже агрессии.
Учащенное сердцебиение. Когда уровень сахара в крови падает ниже обычного значения, организм вызывает гормональную реакцию, пытаясь вернуть этот уровень сахара в норму. Эта реакция может вызвать появление ряда симптомов, в том числе нервозность, потливость, а также учащенное сердцебиение.
Что делать?Не игнорируйте признаки снижения уровня сахара в крови, оказывать помощь при приступе гипогликемии нужно быстро.
- Пострадавшему человеку нужно дать простые углеводы – что-то сладкое. В идеале – сладкий напиток. Шоколад не подходит.
- Затем следует съесть продукт, содержащий сложные углеводы, для предотвращения повторного гипогликемического приступа.
- Спустя час нужно измерить уровень сахара в крови.
- Если человек потерял сознание, следует положить его набок (голова должна быть откинута назад), вызвать скорую помощь. В этом случае глюкоза вводится внутривенно.
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