Диабет 2 типа: три утренних симптома, предупреждающих о феномене рассвета
Феномен рассвета (феномен утренней зари) характеризуется резким повышением уровня сахара в крови в ранние утренние часы.
Диабет 2 типа отличается тем, что уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Во многих случаях естественное повышение уровня сахара в крови происходит ранним утром – так проявляет себя феномен рассвета.
Что именно врачи говорят об этом состоянии?
Феномен рассвета относится к повышению уровня сахара в крови, выделяемому печенью. Это происходит, когда организм человека готовится проснуться. Обычно тело использует инсулин, чтобы справиться с повышением уровня сахара в крови. Но когда возникает феномен рассвета, организм бывает не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина в течение ночи – таким образом, уровень глюкозы взмывает вверх утром.
Оценки показывают, что данный феномен встречается примерно у 50 процентов людей, страдающих диабетом 2 типа.
Утренние симптомы. Если уровень сахара в крови утром оказывается слишком высоким, могут возникать
- нечеткость зрения
- сильная жажда
- тошнота.
Чтобы избежать феномена рассвета, медики рекомендуют следующие меры.
- Регулярное питание и перекусы.
- Аккуратный прием назначенных лекарств.
- Корректировка приема пищи и лекарств при повышении уровня активности.
«Поскольку даже небольшое повышение уровня сахара в крови может повлиять на ваше здоровье, управление феноменом рассвета может стать важным шагом в снижении риска осложнений диабета», - подчеркивают специалисты.
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