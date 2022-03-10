Диабет 2 типа: три утренних симптома, предупреждающих о феномене рассвета

нечеткость зрения

сильная жажда

тошнота.

Регулярное питание и перекусы.

Аккуратный прием назначенных лекарств.

Корректировка приема пищи и лекарств при повышении уровня активности.

«Поскольку даже небольшое повышение уровня сахара в крови может повлиять на ваше здоровье, управление феноменом рассвета может стать важным шагом в снижении риска осложнений диабета», - подчеркивают специалисты.