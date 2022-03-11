Эксперт развенчала шесть мифов о внутриматочных спиралях

Миф № 1: «ВМС можно устанавливать только после родов и если не планируется беременность в будущем»

На самом деле:

Миф № 2: «Перед введением спирали необходимо прижечь шейку матки»

На самом деле:

Миф № 3: «ВМС обладает абортным действием»

На самом деле:

«В случае гормональноактивной спирали также происходит сгущение слизи в шейке матки, во многих циклах отсутствует овуляция», — уточнила врач.

Миф № 4: «Даже при наличии спирали можно забеременеть»

На самом деле:

Миф № 5: «После извлечения спирали планировать беременность можно через несколько месяцев»

На самом деле:

Миф № 6: «Спираль провоцирует длительные менструации»

На самом деле:

Как объяснила эксперт, в обществе наиболее широкое распространение получили шесть мифов об этом виде контрацептива.установка может производиться как среди подростков, так и сазу после кесарева сечения при любых планах на будущее. При этом важно исключить противопоказания.эктопия/эрозия не являются противопоказаниями к установке. Перед установкой достаточно провести стандартный цервикальный скрининг, УЗИ малого таза, опросить пациентку на предмет жалоб для того, чтобы исключить предраковое состояние.механизм действия устройства сводится к гибели сперматозоидов на пути к маточным трубам.эффективность контрацепции оценивается на уровне 99%. Только в 0,4% случаев у женщин наблюдалось зачатие, которое было связано со смещением спирали, ее выпадением и с аномалиями полости матки.способность женщины к зачатию восстанавливается сразу после извлечения ВМС, поэтому в случае готовности к беременности можно не откладывать этот процесс.всё зависит от спирали и индивидуальных особенностей женщины. Если до введения ВМС наблюдаются обильные, длительные и болезненные кровотечения, ситуация может усугубиться при установке металлосодержащей спирали.