Симптомы жировой болезни печени: «крайняя усталость» может быть симптомом НАЖБП
Неалкогольная жировая болезнь печени, или сокращенно НАЖБП, — это аббревиатура, используемая для описания нескольких состояний, вызванных накоплением жира в печени. Обычно наблюдаемая у людей с избыточным весом или ожирением, НАЖБП не связана с употреблением алкоголя.
Состояние не смертельное, но NHS заявляет:
«Если его обнаружить и лечить на ранней стадии, можно остановить прогрессирование НАЖБП».
Хотя симптомы НАЖБП редко проявляются на ранних стадиях, они могут появляться по мере прогрессирования заболевания.
Одним из симптомов является крайняя усталость.
Другие симптомы включают:
• тупую или ноющую боль в верхней правой части живота
• необъяснимую потерю веса
• слабость
Если НАЖБП не лечить, может развиться цирроз печени, что приведет к желтухе, кожному зуду, отеку ног, лодыжек, ступней или живота. Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития НАЖБП, в том числе ожирение, диабет второго типа, состояние, которое влияет на то, как организм использует инсулин, или резистентность к инсулину.
Другие факторы риска включают:
• Низкую активность щитовидной железы
• Высокое кровяное давление
• Высокий уровень холестерина
• Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого кровяного давления и ожирения)
• Если человек старше 50 лет
• Курение
НАЖБП часто возникает у людей с избыточным весом или ожирением.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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