Симптомы жировой болезни печени: «крайняя усталость» может быть симптомом НАЖБП

«Если его обнаружить и лечить на ранней стадии, можно остановить прогрессирование НАЖБП».

Состояние не смертельное, нозаявляет:Хотя симптомы НАЖБП редко проявляются на ранних стадиях, они могут появляться по мере прогрессирования заболевания.Одним из симптомов• тупую или ноющую боль в верхней правой части живота• необъяснимую потерю веса• слабостьЕсли НАЖБП не лечить, может развиться цирроз печени, что приведет к желтухе, кожному зуду, отеку ног, лодыжек, ступней или живота. Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития НАЖБП, в том числе ожирение, диабет второго типа, состояние, которое влияет на то, как организм использует инсулин, или резистентность к инсулину.• Низкую активность щитовидной железы• Высокое кровяное давление• Высокий уровень холестерина• Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого кровяного давления и ожирения)• Если человек старше 50 лет• КурениеНАЖБП часто возникает у людей с избыточным весом или ожирением.Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.