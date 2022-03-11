Названы способы стимуляции выработки коллагена в организме

«В концепциях старения у такой вещи, как гликация коллагена (следствие — ужесточение цепей коллагена) — есть ряд несостыковок. Но тем не менее, рекомендация следить за питанием — имеет ряд параллельных преимуществ», — пояснил дерматолог.

Прежде всего, специалист пояснил: коллаген представляет собой тип белка, содержащийся в соединительной ткани. Он придает определенную структуре коже и костям, поэтому играет важную роль в процессе их старения.С возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, от чего в первую очередь снижается устойчивость суставов, а на коже появляются морщины.Тем не менее, эксперт подчеркнул, что улучшить продуцирование вещества в организме возможно. Для этого необходим корректировки в образе жизни.Так, рекомендуется избегать избыточного употребления продуктов, которые отличаются высоким гликемическим индексом.Помимо этого, специалист рекомендует отказаться от курения. Дело в том, что среди многих вредоносных эффектов этой привычки, сигаретный дым содержит вещества, которые отрицательно сказываются на синтезе коллагена в коже, а также на обновлении ее структуры.Кроме того, следует минимизировать и отрицательное воздействие ультрафиолетовых лучей, которые напрямую способствую быстрому разрушению коллагеновых волокон. При этом, параллельно прямые солнечные лучи провоцирую накопление аномального эластина, приводящего к выработке фермента, который расщепляет коллаген. Также избыток ультрафиолета представляет собой экзогенный источник образования свободных радикалов, главная мишень которых коллаген.