Ежедневный постинг фотографий может удвоить риск депрессии

«Предыдущие результаты уже показали, что использование социальных сетей и готовность публиковать репрезентативные фотографии и видео значительно увеличились по сравнению с доэпидемическим периодом. Во время третьей волны о симптомах депрессивного расстройства сообщили 45 % человек, регулярно обменивающихся сообщениями по сравнению с 27 % от общей выборки», — рассказывает эксперт по коммуникациям и СМИ Александра Валерия Шандор, аспирантка Школы социологии Этвёш.

Новое исследование, опубликованное в журнале The International, показало, что среди людей, которые постоянно делятся своими фотографиями или видео, в два раза выросло число зарегистрированных депрессивных симптомов в третью волну COVID-19.Использование социальных сетей, привычки саморепрезентации и состояние психического здоровья оценивались с помощью трехэтапного онлайн-опроса. Сбор данных проходил в период с 22 апреля 2020 г. по 4 апреля 2021 г., когда в Венгрии действовали ограничительные меры. Согласно результатам, время, проведенное в социальных сетях, и готовность делиться репрезентативным контентом увеличились во время волн пандемии. Кроме того, оно было связано с более высоким и растущим риском большого депрессивного расстройства среди наиболее активных пользователей.Интересно, что готовность делиться репрезентативным контентом уменьшилась вдвое между первыми двумя волнами, а затем снова возросла. Респонденты чаще всего делились селфи. Но также были распространены фото и видео, сделанные в поездках (с изображением самих себя или своих близких, в том числе домашних животных).Ранее MedikForum рассказывал о том, почему клубнику нужно включать в свой рацион