Какие люди страдают из-за перепадов погоды: объясняет врач Алексеева
По словам медика, люди, восприимчивые к перепадам погоды, могут страдать от болевых симптомов и скачков собственного артериального давления.
Терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с журналистами, что перепады погоды действительно могут вызывать появление негативных симптомов у людей, которые обладают повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления и климата, резким перепадам температуры воздуха.
«У метеозависимых людей начинаются головные спазмы, болят суставы, спина, скачет давление», - уточнила Алексеева.
Также врач объяснила, какие люди склонны испытывать плохое самочувствие из-за перепадов погоды
- Гипертоники.
- Диабетики.
- Люди с заболеваниями суставов.
- Имеющие вегетососудистую дистонию (ВСД).
«Не нагружать нервную систему, исключить физическую и умственную нагрузку, избегать источников информации, способных спровоцировать беспокойство».
Также, добавила Алексеева, в такие дни нужно иметь под рукой назначенные врачом препараты. Если человек остро реагирует на погоду, ему следует побыть дома.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать ощущение разбитости по утрам.
Лариса Алексеева
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врач-терапевт
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