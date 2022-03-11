Какие люди страдают из-за перепадов погоды: объясняет врач Алексеева

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плохое самочувствие

По словам медика, люди, восприимчивые к перепадам погоды, могут страдать от болевых симптомов и скачков собственного артериального давления.

Терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с журналистами, что перепады погоды действительно могут вызывать появление негативных симптомов у людей, которые обладают повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления и климата, резким перепадам температуры воздуха.

«У метеозависимых людей начинаются головные спазмы, болят суставы, спина, скачет давление», - уточнила Алексеева.

Также врач объяснила, какие люди склонны испытывать плохое самочувствие из-за перепадов погоды
  • Гипертоники.
  • Диабетики.
  • Люди с заболеваниями суставов.
  • Имеющие вегетососудистую дистонию (ВСД).
Врач поделилась рекомендацией о том, как лучше перенести неблагоприятные погодные периоды:

«Не нагружать нервную систему, исключить физическую и умственную нагрузку, избегать источников информации, способных спровоцировать беспокойство».

Также, добавила Алексеева, в такие дни нужно иметь под рукой назначенные врачом препараты. Если человек остро реагирует на погоду, ему следует побыть дома.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать ощущение разбитости по утрам.
Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт
Теги : метеозависимость, опасность для человека, Лариса Алексеева