Терапевт Чернышова: о чем может говорить ощущение разбитости утром

«Если наступает переутомление, то человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обращаться к врачу», – сказала Чернышова.

«Это может быть ОРВИ, коронавирусная инфекция, любые воспалительные и хронические недуги, анемия, авитаминозы, заболевания легких, почек и печени», - уточнила Чернышова.