Терапевт Чернышова: о чем может говорить ощущение разбитости утром
Ощущение разбитости по утрам может быть спровоцировано разными факторами, от переутомления до заболеваний внутренних органов, предупреждают врачи.
В интервью врача терапевта Надежды Чернышовой прозвучало напоминание о том, что утомление и переутомление – не одна и та же проблема. При утомлении достаточно отдыха, но если человек страдает переутомлением, выгоранием, просто отдых проблемы не решит – в этом случае по утрам может ощущаться разбитость.
«Если наступает переутомление, то человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обращаться к врачу», – сказала Чернышова.
Но также ощущение разбитости утром может говорить том, что человек спал слишком много, добавила специалист.
Кроме того, ощущение разбитости по утрам является одним из признаков многих заболеваний.
«Это может быть ОРВИ, коронавирусная инфекция, любые воспалительные и хронические недуги, анемия, авитаминозы, заболевания легких, почек и печени», - уточнила Чернышова.
Медик посоветовала тем, кто регулярно чувствует слабость и упадок тонуса по утрам обращаться к терапевту, чтобы тот назначил анализ крови и другие необходимые обследования. В тех случаях, когда плохое самочувствие утром дополняется сильной головной болью, необходимо посетить невролога. 10 таких эпизодов за месяц – это серьезная причина для обращения к врачу.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач терапевт
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